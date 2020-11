L’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, nata in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, è stata spesso messa a rischio. L’ultima lite avviene per via di un riavvicinamento tra il figlio di Alba Parietti e la modella brasiliana Dayane Mello.

L’ex concorrente di Pechino Express qualche giorno fa ha scritto una lettera a Francesco Oppini per provare a chiarire una discussione portata avanti per diverse settimane. Francesco ha accettato con piacere questo atto di pace e i due si sono brevemente confrontati scusandosi a vicenda.

La pace tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Dopo alcuni giorni di incomprensione, arriva un nuovo riavvicinamento tra i due amici; a fare il primo passo è Tommaso Zorzi, che lascia una lettera indirizzata a Oppini. Quest’ultimo, che trova questo piccolo regalo sopra il suo letto, non legge il contenuto ad alta voce e, nel finale, si lascia andare ad un pianto liberatorio.

Arriva anche la tanto attesa risposta da parte di Francesco Oppini, e lui stesso legge la lettera scritta nei confronti di Zorzi: “Caro Tommy, sono sincero pensavo di essere più forte, da qualche giorno il mio entusiasmo sta calando… qua dentro ho trovato di tutto e in te ho trovato la mia casa, mi è dispiaciuto allontanarci, anche io ho le mie colpe e non voglio che accada di nuovo”.

Oppini, in maniera molto emozionata, ci tiene ad aggiungere: “Voglio terminare il mio percorso con te che mi cambi l’umore, per te ci sarò sempre anche fuori, ti voglio bene” e in seguito si avvicina all’ex concorrente di Riccanza prima di abbracciarlo. Entrambi rimangono stretti per un paio di minuti, con Oppini che si scusa nuovamente per il comportamento avuto in questi giorni: “So che ti sei sentito tradito, ma tu per me sei il compagno del Grande Fratello, molto più degli altri”.