Grande Fratello Vip, Antonella Elia lancia un duro attacco nei confronti di Valeria Marini: "È una rompipa**e"

I battibecchi tra Antonella Elia e Valeria Marini hanno fatto discutere molto i telespettatoridel “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo. Le due donne, infatti, coltivano una rivalità che dura ormai dai tempi della loro partecipazione a “L’Isola dei Famosi”.

Proprio per creare qualche dinamica nella Casa, Alfonso Signorini insieme agli autori hanno deciso di far entrare a gara già iniziata Valeria Marini e farla avere un confronto con Antonella Elia. Le cose sin da subito non sono andate per il verso giusto, e in varie circostanze si è rischiato anche una rissa.

L’ultima freccatina di Antonella Elia

Nonostante Valeria Marini sia uscita nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, l’ex valletta di Raimondo Vianello sta ancora lanciando dei duri attacchi nei suoi confronti. Il tutto inizia quando Sossio Aruta, appena sveglio, decide di fare uno scherzo proprio ad Antonella Elia, ed ormai tra i due questa è diventata una vera e propria prassi.

Dopo essere stata svegliata dalle padelle che sbattevano uno contro l’altra, Antonella Elia sconsolata in giardino dichiara: “Oggi è difficile fare gli scherzi. Siete tutti sveglissimi”, mentre uno dei presenti in giardino dichiara: “Se tu avessi una tanica di benzina in mano, non direi nulla, tranquilla”.

La Elia, approfittando di questo assist, lancia un duro attacco nei confronti di Valeria Marini: “Certo, tu non sei come quell’oca della Marini. Non devi andare a fare la spia, brutta strega. Lo scherzo è sacro, chi fa gli scherzi ai diritti di farlo, non ci deve essere una rompipa**e. È una guastafeste“.

Ad appoggiare le parole di Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, che si è dichiarato molto deluso in passato per il comportamento tenuto da Valeria Marini durante gli scherzi. Ormai, sembra sempre più improbabile che i due possano trovare un punto d’incontro con l’ex primadonna del “Bagaglino”.