Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha una forte crisi

Il Grande Fratello Vip nasce come esperimento mediatico per far provare ai personaggi famosi cosa si possa provare stando reclusi e sorvegliati 24 ore su 24. Se dall’esterno tutto può sembrare semplice e scontato, c’è chi sta manifestando le prime difficoltà. In primis, Antonella Elia si è lasciata andare ad uno sfogo molto forte.

Ad accogliere le lacrime di Antonella si è proposta la saggia Barbara Alberti. Ma il motivo di questo sfogo? Semplicemente la crisi dell’Elia è dovuta essenzialmente al dover condividere degli spazi con persone completamente estranee. Antonella ha poi così spiegato il suo sconforto:

“Sono terrorizzata nel toccare di notte un corpo al mio fianco di cui so poco e nulla.” Insomma, parole davvero molto forti ma che hanno delle spiegazioni davvero chiare e semplici così come esplicate dalla Alberti: “Antonella è normale, purtroppo viviamo nell’era meno tattile dell’universo.”

Discorsi che hanno arricchito tutti i coinquilini e che hanno aperto anche sbocchi di diverse prospettive nella relazione con gli altri. Il reality inizia a smuoversi e a regalare le prime perle di saggezza che ricorderemo a lungo.

Se Antonella ha avuto un momento di sconforto nel comprendere come ci si sente a rapportarsi con persone estranee, non ha perso la sua indole schietta e determinata. Uno dei suoi obiettivi principali è quello di comprendere cosa si prova nell’essere influencer. Infatti, così come ha confidato a Pago e a Rita Rusic, l’Elia vuol sapere da Elisa se gli atteggiamenti provocatori delle influencer debbano essere sempre così accentuati oppure se ci siano altre chiavi di lettura.

La lotta di Antonella nei riguardi di coloro che lavorano sui social sorge soprattutto in seguito alla diatriba con Taylor Mega. Infatti, l’ex valletta di Mike Bongiorno, ebbe uno scontro molto colorito proprio con l’influencer friulana nel salotto di Piero Chiambretti.