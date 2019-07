Grande Fratello Vip, Antonella Elia farà parte del cast del reality show

Gli autori del Grande Fratello stanno lavorando duramente per mettere in piedi un cast di tutto rispetto. Secondo le ultime indiscrezioni, la prima puntata dell’edizione vip del reality show, che dovrebbe essere condotto da Alfonso Signorini, inizierà nel mese di novembre. Quindi non ci sarebbe nemmeno tanto tempo per scegliere i concorrenti da far entrare nella casa più spiata d’Italia.

Le ultime voci vorrebbero vedere il Divino Otelma, Lorenzo Riccardi, Eva Henger, Cicciolina e Eva Robin’s come possibili concorrenti del GF Vip. In queste ore però arriva la prima ufficialità, e negli studi di Cinecittà entrerà una showgirl scomparsa da alcuni anni dalla televisione italiana: si tratta di Antonella Elia.

La biografia di Antonella Elia

Il successo in televisione lo trova invece nel 1991-1992, grazie alla presenza nel cast della prima edizione di Non è la Rai. Nel ’92 partecipa invece con Corrado e Fabrizio Frizzi alla nona edizione del Gran Premio Internazionale dello spettacolo. Dal ’93 fino al ’96 conduce insieme a Raimondo Vianello il programma Pressing.

Nel 2004 partecipa al reality show di Rai 2 L’isola dei famosi, venendo però eliminata nel corso della settima puntata, mentre è presente anche nei due spin-off di “X-Factor”. Nel 2017 e 2018 invece presenzia nel cast di Pechino Express, in coppia con Jill Cooper, ed a Tale e quale show.

Memorabile proprio la sua partecipazione a Pechino Express. Infatti in quel periodo il rapper Achille Lauro accusò la showgirl di partecipare al programma solamente per ottenere un po’ di visibilità. Antonella Elia non ci mise molto tempo a rispondere al cantante per le rime: “Mi ha detto che sono venuta a farmi vedere in televisione! Co**one e tu che sei venuto a fare qui? Faccio televisione da 30 anni, tu sei nato ieri e forse sparisci domani”.