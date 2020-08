Grande Fratello Vip, Antonella Elia esulta per il nuovo ruolo da opinionista: "Sarò la colonna portante"

Come già ufficializzato negli ultimi giorni i due opinionisti di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip” sono Pupo e Antonella Elia. La presenza del cantante non è mai stata messa in dubbio, poiché già nei mesi scorsi il direttore del settimanale “Chi” ha confermato la sua partecipazione in una diretta Instagram con Simona Ventura.

Wanda Nara invece non è stata confermata e al suo posto troviamo Antonella Elia. L’ex valletta di Raimondo Vianello viene dal forte successo ottenuto grazie a “Temptation Island Vip” in coppia insieme a Pietro Delle Piane. Per lei non si tratta della sua prima avventura al “GF Vip“, poiché ha partecipato come concorrente nella quarta edizione arrivando fino alla puntata finale.

La gioia di Antonella Elia

Alfonso Signorini, insieme a Pupo e Antonella Elia, hanno tenuto un incontro fra le montagne di Cortina D’Ampezzo, una località sciistica situata a Belluno. Qui, come svelato dal sito “Tv Blog“, il nuovo cast ha tenuto un meeting con lo scopo di organizzarsi al meglio per la quinta edizione del “Grande Fratello Vip” che inizierà tra circa un mese.

Alcuni piccoli frammenti di questo faccia a faccia sono stati pubblicati sui rispettivi canali social di Antonella Elia, Alfonso Signorini e Pupo. In uno di essi si vede il direttore di “Chi” annunciare alla showgirl il suo nuovo ruolo da opinionista, ove ammette di puntare molto su di lei. Sotto al post la Elia esulta per questa avventura: “Sono io la colonna portante opinionista del “Grande Fratello Vip”, Alfonso Signorini l’ha detto prima a me! Vi aspetto dal 14 settembre in prima serata su Canale 5”.

Nel video appare anche Pupo, ove nell’ultimo minuto si mette a scherzare insieme ad Alfonso Signorini e Antonella Elia. Il gruppo sembra già ben affiatato, ma il primo vero test ci sarà solamente durante la prima puntata del reality show.