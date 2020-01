Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro i Ferragnez

Nonostante il Grande Fratello Vip sia iniziato da pochissime ore, a tenere banco sono subito i ‘vipponi’, così chiamati da Alfonso Signorini, con i loro discorsi molto forti. Infatti, così come dimostrato dalle immagini nei vari day time, sono usciti fuori risvolti molto toccanti.

Clizia Incorvaia ha parlato in maniera specifica della sua situazione sentimentale e della fine della storia col suo ex Francesco Sarcina. I discorsi dell’ex moglie del frontman de Le Vibrazioni hanno toccato i sentimenti degli altri coinquilini, tra cui Adriana Volpe. Quest’ultima, al termine del racconto di Clizia, le ha dato un forte e caloroso abbraccio di solidarietà.

Anche Licia Nunez si è lasciata andare a discorsi riguardanti la sua vecchia storia d’amore con Imma Battaglia. Proprio l’attuale moglie di Eva Grimaldi, ha voluto un faccia a faccia con l’attrice per chiarire definitivamente una questione che appare ancora irrisolta.

Antonella Elia come un fiume in piena

Nelle ultime ore, una delle protagoniste del Grande Fratello Vip è stata sicuramente Antonella Elia. Quest’ultima si è lasciata andare a discorsi molto pesanti inerenti alla popolarità delle influencer e della famiglia Ferragnez. Proprio nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez ci è andata giù pesante anche con paroline senza peli sulla lingua:

“Sono patetici. Simpatici zero e lui è solo un babbuino”.

Come se non bastasse Antonella ha accusato i Ferragnez di utilizzare il figlio Leone per guadagnare like e soldi sui social.

L’ira funesta di Antonella si è scagliata anche contro Milly Carlucci e ha definito le sue trasmissioni ‘molto noiose’. La stessa Elia ha svelato dei retroscena molto particolari circa la sua vecchia partecipazione al reality wild ‘Pechino Express’. Insomma, nonostante il reality più longevo della tv sia iniziato da pochi giorni, c’è già un clima rovente che promette scintille.

Nella puntata di venerdì 10 gennaio sono entrati gli ultimi concorrenti: Barbara Alberti, Andrea Montovoli, Fernanda Lessa, Carlotta Maggiorana, Aristide Malnati, Elisa De Panicis e Antonio Zequila. La prossima settimana scopriremo chi avrà superato il televoto tra Patrick e Salvo.