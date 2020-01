Grande Fratello Vip, Antonella Elia confessa un doloroso rimpianto: "Sono stata codarda"

Il potere della Casa del “Grande Fratello Vip” è quello di riuscire a tirare fuori emozioni e ricordi lasciati nel passato. Il percorso che i concorrenti intraprendono non è soltanto quello televisivo, ma soprattutto quello interiore dentro se stessi. Ciò che emerge può spaventare all’inizio, ma il più delle volte serve per dissolvere paure ancestrali che molti nemmeno pensavano di avere.

Anche per Antonella Elia è arrivato il momenti di aprire un cassettino della sua vita passata e lo ricorda con una velata malinconia. La bionda 56enne ha infatti rivelato, mentre si trovava intorno al tavolo con Ivan Gonzalez e Paola Di Benedetto, il desiderio fortissimo di diventare mamma, ma purtroppo questo suo sogno non è riuscita a realizzarlo.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia e il forte senso di maternità

Lo spagnolo ha cercato di rincuorarla dicendole che non è mai troppo tardi, ma lei ha risposto che invece il suo tempo pensa sia scaduto: “Sarei la nonna, non la mamma“, ha chiosato Antonella. Ammette di non aver mai trovato un uomo in grado di farle pensare ad un futuro insieme e quando questa persona, finalmente, è arrivata, l’età non le ha consentito di coronare il sogno di maternità: “Sono stata codarda…“.

Come lei stessa ammette, sente la mancanza di un bimbo tutto suo da tenere tra le braccia: “Quando viene un neonato mi viene uno struggimento dentro al cuore infinito, per cui ho bisogno di questo essere”. Spiega, inoltre, che l’istinto materno e la voglia di un figlio è arrivata tardissimo, quando, forse, era già tardi per cercare di rimanere incinta. Questo aspetto della sua vita rimarrà per lei sempre un rimpianto, come lei stessa lo definisce: “Profondo, radicato. È come essere diversi, perché è come se non hai portato avanti un qualcosa che nella vita è molto importante”.

Non è la prima volta che Antonella Elia entra in crisi nella Casa del GF Vip; giorni fa si era confidata con Barbara Alberti dicendole che non si sentiva a suo agio in quella situazione di convivenza forzata. Vedremo se domani sera, mercoledì 15 gennaio, Alfonso Signorini affronterà con lei questi argomenti per restituirle un po’ di serenità.