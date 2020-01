Grande Fratello Vip, anticipazioni seconda puntata: ecco chi entrerà nella Casa

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata mercoledì 8 gennaio con grandi novità. La prima è rappresentata dalla conduzione di Alfonso Signorini e dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Molti sono stati i colpi di scena. In primis l’ingresso ‘verniciato’ di Antonella Elia, poi l’eliminazione fittizia di Fabio Testi.

Milioni di contatti social per la prima puntata del reality più longevo della televisione italiana. Anche gli ascolti, in termini di share, hanno premiato la trasmissione della rete ammiraglia Mediaset. Più di tre milioni di telespettatori, con uno share pari al 20%, hanno assistito alle gesta dei primi inquilini dello show più atteso dell’inverno di canale 5.

I concorrenti che sono già approdati all’interno della casa più spiata d’Italia sono: Michele Cucuzza, Andrea Denver, Rita Rusic, Adriana Volpe, Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Fabio Testi, Antonella Elia, Licia Nunez, Pago e Paolo Ciavarro.

I nuovi concorrenti

La seconda puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda fra poche ore su Canale 5 ed è giusto svelare i nomi dei nuovi inquilini che varcheranno la porta rossa. Assisteremo agli ingressi di Andrea Montovoli, Ivan Gonzalez, Fernanda Lessa e a due incognite. Due tra Pasquale Laricchia, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano potranno essere veri concorrenti della quarta edizione vip del reality.

In molti, sui social, son convinti che oltre a questi ingressi assisteremo a quello di Serena Enardu. L’ex fidanzata di Pago, pronto a riabbracciare il suo amato, potrebbe essere una vera e propria concorrente di questa edizione vip del programma. Come sappiamo, i due, sono stati i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip 2 e non si son lasciati in un modo piacevole.

Su Instagram e su Facebook impazzano i commenti dei fan del reality show che vorrebbero vedere un incontro fra i due al fine di vedere se la fermezza di Pago resterà inerme.