Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta va in nomination punitiva: "Non volevo mettere in difficoltà gli autori"

Andrea Zelletta, la scorsa settimana, è uscito momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello Vip a causa di problemi personali. I motivi dietro a questa decisione non sono mai stati svelati, e sia Alfonso Signorini che l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati sempre abbastanza vaghi in merito a questa vicenda.

Tuttavia Zelletta, una volta rientrato negli studi di Cinecittà, ha iniziato a spoilerare alcune cose che dovrebbero accadere nelle prossime settimane, come l’ingresso di Stefano Bettarini (già successo in questa puntata) e Selvaggia Roma. Dal momento che questo equivale ad andare contro il regolamento Alfonso Signorini, in una recente diretta a “Casa Chi”, ha dichiarato di essere pronto a punirlo annullando così il televoto.

Il conduttore infatti ha voluto ricordare di aver preso la stessa decisione in questi giorni per Paolo Brosio, che aveva spoilerato alcune informazioni agli inquilini in Casa.

La punizione riservata ad Andrea Zelletta

Come riportato testualmente dal sito “Dilei“, Andrea Zelletta ha provato a giustificarsi ad Alfonso Signorini, rivelando di aver ascoltato quelle notizie in città e tra una chiacchierata e l’altra è riuscito a carpire alcune informazioni sulle prossime mosse degli autori.

“Dove ero avevo una finestrella e sono stato molto curioso di quello che si diceva in giro” dice Andrea Zelletta che poi aggiunge: “Siccome io so che tutte le persone del team sono incredibili, non ho mai cercato di metterle in difficoltà perché potevo mettere a rischio un lavoro. Stando lì, però, le persone chiacchieravano, passeggiavano, e alcune cose le ho origliate. Ho sentito alcune news. So di aver fatto un errore. È stato un mio errore. Chiedo scusa”.

Le scuse però non sono bastate, poiché Alfonso Signorini ha comunque punito Andrea Zelletta: il ragazzo è infatti andato in nomination insieme a Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Stefania Orlando e Paolo Brosio.