Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta scopre della nomination di Tommaso Zorzi: "Mi ha ferito"

Si stanno creando nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Al centro dell’attenzione ritorna nuovamente Tommaso Zorzi, che durante l’ultima diretta ha deciso di mandare in nomination Andrea Zelletta.

L’ex tronista di Uomini e Donne, come riportato dal sito “Isa & Chia“, ha scoperto questa cosa per via di alcuni urli fatti da alcuni fan fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Andrea Zelletta sin da subito si è mostrato dispiaciuto per la scelta di Zorzi, anche se dichiara di non voler affrontare questa vicenda con lui.

Lo sfogo di Andrea Zelletta

Come riportato dal sito “Isa & Chia”, Zelletta durante la tarda serata del 12 novembre, si è sfogato con alcuni compagni nella Casa: “Io ci rimango male per queste cose, mi feriscono. Non hai notizie di niente, qualsiasi messaggio che arriva da fuori è un macigno che ti arriva addosso oppure una liberazione. Sono 60 giorni che siamo qui, ci sono tanti equilibri, gli ultimi messaggi li ho avuti tempo fa, sono uscito e rientrato, c’è stata la punizione e non ho vissuto la settimana della nomination benissimo, adesso ricevere questa cosa mi ha colpito”.

Questo sconforto dell’ex volto di U&D nasce anche dal fatto che Tommaso Zorzi ha mandato in nomination i nomi che, almeno secondo il suo punto di vista, non hanno mai espresso un punto di vista o un’opinione sulle cose o sulle vicende nate nella Casa.

I primi nel provare a consolare Andrea Zelletta sono Enock Barwuah e Massimiliano Morra, che lo sollecitano a non farsi condizionare in nessun modo dalle voci che provengono al di fuori dagli studi di Cinecittà. Invece Stefania Orlando, entrata succecssivamente nella conversazione, invita il ragazzo ad avere un chiarimento con Tommaso Zorzi.

Per il momento però Andrea Zelletta non sembra essere intenzionato a un confronto faccia a faccia con l’influencer: “No, è stata una nomination in confessionale e deve rimanere segreta. Se uno lo vuole dire lo dice, sennò no, lo rispetto, però da parte sua non me l’aspettavo”.