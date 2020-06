Grande Fratello Vip, Andrea Damante e Giulia De Lellis nel cast come unico concorrente: l’indiscrezione

Ormai una cosa sembra essere certa: Alfonso Signorini vuole a qualunque costo Giulia De Lellis nel cast della prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. Fino a poco tempo fa, come detto anche dallo stesso direttore del settimanale “Chi”, doveva prendere il posto di Wanda Nara come opinionista, ma le trattavie sono poi saltate.

Anche per la prossima edizione si è parlata della De Lellis come opinionista, ma questa possibilità sembra che stia scemando lentamente. Per questo ruolo si sta facendo prepotentemente il nome di Loredana Lecciso, che in passato aveva dichiarato di accettare volentieri un ruolo nel reality show grazie alla presenza di Alfonso Signorini. Gli altri nomi, come Antonella Elia e Adriana Volpe al momento sembrano essere più lontani.

Il nuovo ruolo di Giulia De Lellis al “GF Vip”

Ma a quanto pare il sogno dei fan di vedere l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” nel cast del “Grande Fratello Vip” sembra essere ancora vivo. Gli ultimi rumor addirittura svelano che Giulia De Lellis e il fidanzato Andrea Damante potrebbero partecipare come un concorrente unico.

A svelarlo è Amedeo Venza, il conduttore e organizzatore di eventi conosciuto anche per aver partecipato al dating show condotto da Maria De Filippi, che scrive su Instagram: “La prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini potrebbe essere incentrata sull’amore e sulle coppie. Tra i concorrenti spiccano una delle coppie più amate della Tv e del web: Giulia De Lellis e Andrea Damante, i quali parteciperebbero come unico concorrente”.

Ovviamente queste sono solamente delle voci non confermate, poiché nè Giulia De Lellis e nè Andrea Damante hanno rilasciato un commento sul loro profilo Instagram. Ma con il loro ingresso, e mettendoci anche Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, che secondo il sito “Tv Blog” hanno già firmato un contratto con gli autori della trasmissione, questo cast sembra promettere già bene.