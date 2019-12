Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini voleva Giulia De Lellis come opinionista

Mancano circa due settimane all’inizio della quarta stagione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore con il ruolo da opinionista per quest’anno ha voluto puntare sulla conduttrice di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” Wanda Nara e Pupo.

Sia Wanda Nara che Pupo, fino a questo momento, sembrano soddisfare il pubblico. Entrambi, nelle varie interviste rilasciate a “Verissimo” oppure a “Le Iene”, stanno dimostrando di avere una forte sintonia, e per questo motivo lo spettacolo sembra essere assicurato.

Ma a quanto pare Alfonso Signorini nella sua testa aveva pensato a un altro nome. In un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del “Grande Fratello Vip”, il direttore di “Chi” conferma il gossip degli ultimi mesi in cui si mormorava che avrebbe chiamato Giulia De Lellis per farla diventare opinionista della trasmissione.

Le parole di Alfonso Signorini

Il conduttore, durante un gioco fatto sulla pagina Instagram, ha parlato anche di Giulia De Lellis dichiarando in merito: “Io l’avrei voluta molto volentieri al mio fianco nelle vesti di opinionista perché mi faceva simpatia ritrovarla in quella veste ma poi le cose sono andate diversamente”.

Per il momento non si conoscono i motivi del rifiuto, ma a quanto pare Giulia De Lellis vuole allontanarsi un po’ dalla televisione per dedicarsi ad altri campi. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” infatti, fino ad oggi, sta preferendo offerte nel mondo della moda. Secondo gli ultimi dati, la De Lellis guadagnerebbe solamente dai post di Instagram circa un milione di euro.

Nonostante queste belle parole dette da Alfonso Signorini sul conto di Giulia De Lellis, il loro rapporto non è stato sempre dei migliori. I due, durante la partecipazione della giovane al “Grande Fratello Vip”, si sono lanciati numerose frecciatine, prima di far definitivamente pace.