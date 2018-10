Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: "Uno dei concorrenti nasconde un segreto"

Il giornalista Alfonso Signorini nei giorni scorsi rivelò di avere un forte scoop per uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip che potrebbe riguardare la sfera sentimentale. Il direttore non ha aggiunto ulteriori dettagli, non specificando nemmeno se si tratti di una storia d’amore o meno. Chi si è sbilanciato di più su questa vicenda è il fashion blogger Ivano Marino

Il conduttore del Grande Fratello Vip comunque fa intendere che questo scoop tratti di un fatto che fino a questo momento non è uscito in tv. Alfonso Signorini, insieme al fashion blogger Ivano Marino, non ha voluto fare nessun nome, ma rivela che nei prossimi giorni rilascerà degli indizi sui social network.

Questo è ciò che scrive Alfonso Signorini su Instagram: “Settimana scorsa abbiamo assistito alla lite Battista Vs Merola. Ciò ha decretato l’inizio ufficiale dei giochi. Quindi giochiamo. Io e il mio inviato digital Ivano Marino pubblicheremo nei prossimi giorni delle stories in cui lanceremo degli indizi. Sveleremo il segreto di uno dei concorrenti della casa.”

A parlare di una storia d’amore secondo il sito “Gossip e TV” è stato Ivano Marino in un commento delle Instagram Stories del direttore di “Chi“: “Alfonso Signorini mi ha autorizzato a dirvi solo questo per il momento, cioè che all’interno della Casa, dietro le telecamere, è scoppiato (non è scoppiato perché già esisteva) un vero e proprio amore”.

Ovviamente i due maggiormente più indiziati sono Benedetta Mazza e Stefano Sala. Di una possibile relazione tra i due se ne parla già prima dell’inizio del Grande Fratello Vip e il modello ha sempre parlato bene della ragazza. Non bisogna però escludere che di mezzo possa esserci l’ex velino di “Striscia la notizia” Elia Fongaro, che Ivan Cattaneo ha accusato di avere un amante potente al di fuori della casa.