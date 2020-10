Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini promette nuovi ingressi: ecco il toto-nomi

Alfonso Signorini continua a lavorare duramente per il Grande Fratello Vip e in una recente intervista rilasciata al TG5 dichiara che nelle prossime settimane si verificheranno dei nuovi ingressi nella casa, tra cui una giornalista del telegiornale di Canale 5.

I nomi non sono stati ancora resi noti ma l’unico davvero certo sembra essere Claudio Sona, conosciuto al pubblico come il primo tronista gay di “Uomini e Donne“. L’ex di Mario Serpa entrerebbe nella casa per accontentare il desiderio di Tommaso Zorzi che in queste settimane ha chiesto più volte agli autori di trovare un altro ragazzo omosessuale con cui confrontarsi.

Gli ultimi vip accostati al Grande Fratello Vip

Come riportato da “Davide Maggio”, Stefano Bettarini sarebbe pronto a far parte della quinta edizione del reality show. Ovviamente c’è molta curiosità sulla sua presenza giacché, dopo aver attaccato Dayane Mello nella sua recente intervista a “Casa Chi”, incontrerebbe nuovamente la sua ex fidanzata e sicuramente non mancheranno dei momenti trash.

Il sito “Biccy” assicura l’ingresso di Cristiano Malgioglio: “Sarebbe stato contattato per ritornare in qualità di concorrente e pare proprio che lui abbia una gran voglia di rimettersi in gioco dopo la sua fortunata edizione del 2017. La trattativa sarebbe tutt’ora aperta ma, salvo bizze da diva dell’ultimo minuto, il suo nome sembrerebbe essere certo”.

Il paroliere deve tanto al Grande Fratello Vip e non ha mai nascosto di aver rilanciato la sua carriera grazie alla sua partecipazione nella seconda edizione lanciando il tormentone “O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito)”. Negli anni ha partecipato al reality come opinionista delle edizioni “Nip” condotte da Barbara D’Urso.

L’altro nome invece potrebbe essere Paolo Brosio, che finalmente potrebbe entrare nella casa dopo aver avuto esito negativo al tampone per il Covid-19. Nessuna indiscrezione per il nome della giornalista del TG5 e quindi bisogna aspettare ancora alcuni giorni per saperne di più.