Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini dichiara di essere molto felice del cast: "Questa edizione farà la differenza"

Stasera andrà in onda la prima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e affiancato dai due opinionisti Wanda Nara e Pupo. Il cast, ormai ufficiale, è composto dai seguenti personaggi famosi: Adriana Volpe, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Licia Nunez, Clizia Incorvaia, Elisa De Panicis, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Ivan Gonzalez, Michele Cucuzza, Pago, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Rita Rusic. Più quattro highlander, ed i quattro highlander Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini.

Nella giornata di ieri Alfonso Signorini ha realizzato una conferenza stampa, in cui parla proprio del “Grande Fratello Vip”. Si dichiara molto felice per il suo cast, dichiarando di aver voluto fuori la politica per questa edizione. L’unico rimpianto sembra essere Marco Borriello che proprio all’ultimo istante ha deciso di rifiutare la proposta fatta dal asuo staff.

Le parole di Alfonso Signorini

In questa circostanza il direttore del settimanale “Chi” si mostra molto entusiasta per questa opportunità, ma non nasconde che questo ruolo diverso può causargli qualche difficoltà: “Sono molto contento. È banale dirlo, ma è la cosa più vera. Ho visto nascere il GF Vip dalla mia postazione di opinionista. So che è un programma nelle mie corde. Quel ruolo era diverso, ne sono pienamente consapevole. Sarò un conduttore sui generis, dinamico, porterò le mie particolarità, il mio mood, le mie curiosità”.

Rivela di aver letto nei giorni scorsi la delusione di Cristina Plevani nel non essere stata chiamata per far parte del cast, ma Alfonso Signorini non ha escluso nulla per il futuro. Infatti il conduttore ammette che nel corso delle settimane potrebbero esserci degli ingressi a gara in corso, e l’ex vincitrice del GF potrebbe essere una delle candidate.

Alfonso Signorini sente molto le responsabilità di questa edizione, poiché è arrivato alla ventesimo anno di messa in onda: “Visto che è il ventennale del GF volevo un’edizione che facesse la differenza. Non tanto per i nomi più o meno noti, ma per le personalità e i caratteri. Volevo volti ‘fuori dal giro’. E storie, almeno in parte, inesplorate”.

Infine, in questa conferenza stampa, dichiara di aver deciso di tenere lontani i politici italiani dal cast del “Grande Fratello Vip“, poiché ormai il pubblico ne ha le tasce piene. Alfonso Signorini comunque dichiara che avrebbe voluto vedere Rocco Casalino negli studi di Cinecittà.