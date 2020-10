Tra le ex fidanzate di Francesco Oppini c’è anche Alessia Fabiani, showgirl conosciuta per essere stata la valletta di Gerry Scotti a Passaparola e l’inviata di Lucignolo. Il figlio di Alba Parietti nella Casa ha già parlato di questa vecchia relazione, ove fa capire di non avere un bel ricordo di questa relazione.

Qualche giorno fa Francesco Oppini ha parlato così della sua relazione con la Fabiani: “Siamo stati assieme due anni… per fortuna. Non ci sentiamo più. Da un giorno all’altro, mi ero rotto le pa**e. Alessia era una ragazza molto intelligente ma esuberante. Mia mamma voleva proteggermi. Ero tra due linci. È una persona che ha cose molto positive. Mi ha fatto molto crescere. La fase ragazzino – adulto è stata con lei”.

Alessia Fabiani accostata al Grande Fratello Vip

Come riportato da alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe approvato l’allungamento di questa quinta edizione del GF Vip fino al mese di febbraio. Per questo motivo, dovrebbero entrare almeno altri cinque concorrenti, tra cui Stefano Bettarini e Giulia Salemi se risulteranno negativi al tampone.

Intanto, secondo il sito Davide Maggio, Alfonso Signorini avrebbe cercato di convincere Alessia Fabiani a far parte del Grande Fratello Vip, ma da parte sua sarebbe arrivato un secco “no“: “Da quello che mi risulta avrebbero, anzi avevano deciso, di stuzzicare un po’ Francesco Oppini. Ed il boom sarebbe stato Alessia Fabiani verso il Grande Fratello Vip, perché il GF ha contattato la Fabiani per entrare. La fortuna ha voluto che proprio in serata io abbia saputo che la Fabiani ha rifiutato”,

Nonostante non vedremo Alessia Fabiani negli studi di Cinecittà non va escluso che la showgirl possa avere un ruolo importante in questa quinta edizione del GF Vip. L’attrice infatti potrebbe entrare nella Casa solamente come ospite, avendo così l’opportunità di avere un confronto a distanza con Francesco Oppini.