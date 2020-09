Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini assicura: "Aspettatevi follie"

Ci siamo, tutto è pronto, i motori sono caldi e si è pronti per partire. Ebbene si, lunedì 14 settembre prenderà il via su Canale 5, la quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. Il cast è stato ufficializzato, Alfonso Signorini è stato confermato nelle vesti di conduttore, così come Pupo ancora una volta sarà al suo fianco. Nuovo invece è il nome dell’opinionista donna, difatti Antonella Elia ha preso il posto di Wanda Nara.

I vip che varcheranno la famosa porta rossa e abiteranno durante questi mesi, nella casa più spiata d’Italia, sono pronti. Venti sono i concorrenti, il cui ingresso sarà ripartito in due differenti puntate. Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Adua Del Vesco, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Matilde Brandi, Dayane Mello, Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria che valgono come unico concorrente; sono le donne che prenderanno parte al reality show.

Gli uomini invece sono: Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate. A proposito dei vip che faranno parte del cast, Signorini ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin, durante l’ultima puntata di “Verissimo”.

Il conduttore ha parlato di ognuno di loro e ha così presentato la quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, che assicura essere molto scoppiettante. “Quest’anno abbiamo messo su un cast dal quale vi dico ‘aspettatevi follie’. Ciascuno di loro ha una storia incredibile. Tutte persone che hanno una carica di carattere fortissima che dimostreranno sul campo di essere quello che sono“, ha dichiarato Signorini.

Dunque, Alfonso assicura che ci saranno ‘follie’. Il conduttore ha poi parlato della Elia, accusata di essere una raccomandata: “Mi piacerebbe che oltre a essere la vipera che è, la gente scoprisse il suo lato più fragile. E’ una che gioca in attacco per non giocare in difesa. Ha molta paura di lasciarsi andare ma secondo me verrà fuori“. Insomma, tutto è pronto e non resta che attendere la messa in onda della prima puntata del “Grande Fratello Vip”.