Grande Fratello Vip, Alex Belli dopo la confessione: "Devo andare via"

Il triangolo amoroso,tanto chiacchierato, del ‘Grande Fratello Vip’ non sembra essere terminato. Alex Belli infatti, dopo la diretta di lunedì sera ha dichiarato il suo amore per Soleil Sorge ma non è un vissero tutti felici e contenti. Il motivo è proprio la non libertà che ha nel poter vivere i suoi sentimenti, infatti Belli è sposato con Delia Duran che è già intervenuta più volte in studio per questa situazione. Proprio in merito a questa situazione Alex dopo essersi dichiato afferma di non poter vivere questa cosa come vorrebbe e fa delle dichiarazioni.

Questa sintonia con Soleil è stata chiara al pubblico fin da subito, infatti tutti noi, pensavamo che tra i due fosse nato qualcosa. Signorini, presentatore del reality ha più volte messo alle strette i due concorrenti chiedendo cosa ci fosse tra loro facendogli vedere anche delle immagini dove i due sembrano molto intimi. La moglie Delia interviene più volte, prima attaccando Soleil e poi avendo un confronto che sembra risolutivo. In tutto questo tempo i due hanno sempre negato parlando di amicizia e di chimica artistica.

Durante la ‘Turandot’, che i concorrenti hanno messo in scena sabato sera c’è stato un bacio molto passionale tra i due e forse proprio quel bacio, che non lascia dubbi ha chiarito le idee ad entrambi.

Alex dopo essersi dichiarato dice:“Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Non voglio fare del male a te. Quello che abbiamo è unico. Se io non avessi avuto una storia fuori, io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle del GF Vip”.

Come riporta Biccy sembrerebbe che il giovane non sappia più gestire le situazione e non possa più nascondere i suoi sentimenti. Dice anche che ora sono entrambi in un limbo e sarebbe meglio che lei non lo veda più. Ammette di aver perso la forza di controllo quando l’ha vista e che continuare a reprimere le emozioni sarebbe una tortura per entrambi.

La risposta di Soleil non si fa attendere, risponde che se la sua conclusione è questa lei farò un passo indietro e che reimposterà tutto sull’amicizia, restando così alle loro vite al di fuori del programma.