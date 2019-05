Grande Fratello Vip, Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso si contendono la conduzione del programma

Per il momento è in corso l’edizione “Nip” del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Superando ogni più rosea aspettativa, gli ascolti del GF stanno andando alla grande, grazie alle storie che si sono create in questa edizione.

Proprio per questo motivo, i vertici “Mediaset” sono convinti di voler mettere in onda nuovamente il Grande Fratello Vip. L’unica certezza, fino ad oggi, è il cambio di conduttrice: Ilary Blasi ha infatti rifiutato di condurre il reality show, e secondo gli ultimi gossip svelati dal setttimanale “Chi“, sarebbe molto vicina a “Temptation Island Vip“, il reality prodotto da Maria De Filippi.

Le indiscrezioni sul Grande Fratello Vip

In molti sul web hanno fatto svariati nomi sulla nuova conduttrice del GF. Al momento i vertici “Mediaset” non hanno svelato ancora nessun nome, ma nell’ultimo periodo si fa insistentemente il nome di Alessia Marcuzzi. L’ex compagna di Francesco Facchinetti, che proviene da due anni disastrosi con “L’Isola dei Famosi”, accetterebbe di buon grado il Grande Fratello.

Tuttavia, in queste ore, la pagina instagram “Spysee” svela un nuovo nome: “È ormai certo che in lizza per la guida del “Grande Fratello VIP” in partenza da novembre su Canale 5 restano solo due candidate: Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi. In questo momento le quotazioni della D’Urso sono in rialzo. Voi chi preferireste?”.

Sembra molto improbabile che Barbara D’Urso accetti anche la versione “Vip” del Grande Fratello, poiché la “Barbarella“, in questo periodo, è piena di impegni in televisione. Quasi tutti i commenti sotto alla pagina di “Spysee“, però, si schierano per Alessia Marcuzzi: “Alessia perché con la D’Urso ci ritroveremo solo con le persone che vanno nel suo salotto e avrà delle protette e per il vip penso sia meglio avere una persona oggettiva”.