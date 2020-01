Grande Fratello Vip, Aldo Grasso attacca la trasmissione: "Nella mente degli autori c’è tanta infelicità"

Il 10 gennaio è andato in onda la seconda puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. L’esordio per la trasmissione non è stato dei migliori, poiché ha perso contro il film di Rai 1 “Heidi“. La concorrenza resta spietata, poiché in questa diretta si deve scontrare con “Il Cantante Mascherato” in onda sempre sul primo canale.

Oltre a non registrare i risultati sperati, il “Grande Fratello Vip” è bersagliato dalle critiche, sia sui social che dagli esperti. Tra i tanti troviamo anche un commento rilasciato dal giornalista Aldo Grasso sul sito del “Corriere”, che attacca, come al suo solito, le idee degli autori per alcune gag create. Questa dichiarazione viene rilasciata prima della messa in onda della seconda puntata.

Le parole di Aldo Grasso

Per spiegare la prima parte delle sue dichiarazioni, Aldo Grasso usa la frase spesso annunciata da Alfonso Signorini durante la diretta “A me piace giocare con l’alto e il basso“. Il critico dichiara però di aver visto pochissimi punti alti e tantissimi bassi, che hanno causato un tonfo negli ascolti e la sconfitta, in campo Auditel, contro Rai 1.

Successivamente, per accentuare la gravità della situazione, attacca anche gli autori della trasmissione per alcune scene discutibili: “Basti pensare alla gag fra Cucuzza e Rusic, tanto scritta quanto vana, per rendersi conto di quanta infelicità animi la mente degli autori. Per non parlare delle presentazioni e dell’ingresso dei concorrenti: Canale 5 è ormai un reality senza fine, i suoi idoli fragili impallidiscono e scompaiono, si tengono in vita suscitando tristezza, il loro sangue è raffreddato e depauperato dalle idee”.

Aldo Grasso ricorda che gli italiani spesso sottolineano come la politica sia vittima di un processo di degradazione, ma che intanto gli stessi sono interessati a storie frivole come quella di Pago con la sua ex fidanzata Serena Enardu.