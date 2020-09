Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco si riavvicina a Massimiliano Morra: "Ora sono più tranquilla"

In queste prime puntate della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, abbiamo assistito a degli scontri molto infuocati tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due attori infatti qualche anno fa, dopo essersi conosciuti sul set della fiction “Non è stato mio figlio”, hanno avuto una storia d’amore durata qualche anno.

La coppia, come abbiamo potuto assistere in queste puntate, non si è lasciata in una maniera pacifica. Gli attriti tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sembrano essere finiti, e soprattutto l’attrice nell’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” ha rivelato di essersi sentita molto male per alcuni comportamenti del suo ex fidanzato, anche se decide di non entrare nei dettagli.

Il riavvicinamento tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

In questi giorni l’attore ha dichiarato di essere entrato nella Casa anche per far pace con la giovane ragazza, ma quest’ultima non è mai sembrata convinta delle sue scuse. Per Adua infatti queste dichiarazioni potevano arrivare ben prima dell’inizio del “Grande Fratello Vip”.

Tuttavia nelle ultime ore sembra esserci stato un riavvicinamento tra i due e dopo aver rotto il ghiaccio Massimiliano svela: “Sono tante le cose da dire e mi fa strano dirtele qua” mentre Adua aggiunge: “Questo confronto dovevamo averlo due anni fa, ecco perchè ero arrabbiata con te”.

L’attore, con molta gentilezza, rivela tutte le buone intenzioni nei confronti della sua ex fidanzata: “Sono venuto qua con tutti i buoni propositi per riallacciare il rapporto. Abbiamo avuto una marea di fraintendimenti e situazioni difficili da gestire. Non immaginavo di chiarirmi con te qua dentro, ma è successo. Ci sarà tanto da dire e spero di poterlo fare fuori da qua” ed a quanto pare Adua apprezza queste parole: “Sono contenta che la pensi come me, e ora sono molto più tranquilla, vivere così qua dentro era insostenibile”.