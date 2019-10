Grande Fratello Vip: Adriana Volpe concorrente, Giancarlo Magalli ospite per una sera

A “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, Adriana Volpe ha accusato Giancarlo Magalli di essere sempre stata critica, sia durante le varie frecciatine in diretta che sui social network. Nella stessa circostanza ammette che non si può essere simpatici a tutti, ma pretende almeno un po’ di rispetto.

Per alcune dure affermazioni, Adriana Volpe ha deciso di affidarsi alla giustizia. Nella mattinata di ieri dinanzi alla settima sezione penale del Tribunale di Milano si è tenuto il processo contro Giancarlo Magalli per diffamazione per un’intervista del 2017 al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini.

Il possibile scontro in diretta tv

Ma è proprio Alfonso Signorini, prossimo conduttore del “Grande Fratello Vip“, che vuole riunire nuovamente la coppia. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni di Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi“, il giornalista sta pensando ad Adriana Volpe come concorrente e avere ospite Giancarlo Magalli per almeno una serata.

Sulle colonne del settimanale “Oggi” si può leggere di questo possibile scontro, anche se non vengono nascoste le difficoltà dietro a questa ospitata: “A Cologno Monzese gira voce che gli autori sognino la presenza di Giancarlo Magalli anche solo per una sera. L’ipotesi sembrerebbe di difficile realizzazione. Cosa accadrà? Ah, saperlo”. Non vengono ipotizzati gli altri possibili concorrenti che potrebbero far parte del reality show, anche se pare venga confermato il nome di Adriana Volpe.

Per il momento i nomi che gravitano attorno al reality sono davvero tanti. Quelli più probabili sono Antonella Elia, Michele Cucuzza e Paola Di Benedetto, mentre sembra sfumato il nome di Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore e tronista di “Uomini e Donne”, poiché pare che la produzione sia più propensa verso Mariano Catanzaro, anche lui ex volto del programma di Maria De Filippi.