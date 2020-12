"Grande Fratello Vip", a Capodanno su Canale 5 al posto di Federica Panicucci

Questo 2020 sta battendo tutti i record di imprevedibilità e situazioni al limite del reale. Non poteva che finire in un modo altrettanto particolare, infatti nella programmazione di Capodanno, Mediaset ha deciso di mandare in onda il “Grande Fratello Vip” che sostituirà il consueto appuntamento con il mega show condotto da Federica Panicucci “Capodanno in Musica“. Questo è quello che si legge sul sito TvBlog.

Dopo che Alfonso Signorini ha riportato il doppio appuntamento settimanale e allungato questa edizione fino al prossimo febbraio, ecco giungere un altro colpo da maestro che gli fa aggiudicare la notte di San Silvestro. Una notte già abbastanza particolare di suo, con limitazioni e divieti dettati dall’emergenza Covid, e ora orfana del programma di Federica Panicucci che, ormai da diversi anni, accompagnava il pubblico verso l’anno nuovo.

Capodanno con il “Grande Fratello Vip”

Una scelta davvero coraggiosa e particolare, presa con convinzione anche grazie agli ascolti che hanno premiato la conduzione del direttore del settimanale “Chi” e che, molto presumibilmente, gli hanno dato quella spinta, oltre che per prolungare il programma, anche per intrattenere il pubblico la sera di San Silvestro. Sicuramente i vipponi saranno chiamati a tenere alto l’umore del pubblico, molto provato per la brutta situazione che stiamo tutti vivendo.

La squadra di Signorini, formata anche dai sue opinionisti Antonella Elia e Pupo, saprà traghettare i telespettatori verso l’anno nuovo che, si spera, ci riservi delle sorprese migliori di quello che sta per finire.

Se Mediaset cambia rotta, la Rai ha confermato “L’Anno che verrà” condotto da Amadeus in diretta da Terni, anche se la location non è ancora del tutto confermata. Su La7, invece, il discorso cambia completamente e troveremo una ventata di sobrietà grazie a “Propaganda Live“, un appuntamento con l’informazione che racconta con un taglio giornalistico e ironico allo stesso momento.