Grande Fratello Vip 6 televoto: le modalità di voto ed il regolamento

A poche ore dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip scopriamo tutto quello che c’è da sapere su come votare i concorrenti e il regolamento. Una guida facile e veloce per non far mancare mai il vostro sostegno ai vostri beniamini della Casa di Cinecittà. La prima modalità per dare il vostro voto ai concorrenti del GF Vip 6 è dato dalla App Mediaset Play.

Dopo aver scaricato l’applicazione sul vostro smartphone, vi verrà richiesto di registrarvi con un account. A tal fine saranno necessari un email e la password. Dopo aver risposto all’email di convalida, si prosegue. Quando Alfonso Signorini ufficializzerà l’apertura del televoto si aprirà una schermata dell’app, dove apparirà un pulsante con la dicitura VOTA.

Dopo averci cliccato, si aprirà una nuova finestra dove compariranno le immagini dei concorrenti in nomination. La domanda potrebbe trarre in inganno, quindi prima di dare il vostro voto, leggete bene. Anche quest’anno le votazioni del reality di Canale 5 sono aperte fino alla messa in onda della puntata successiva.

A quel punto il conduttore Alfonso Signorini chiuderà il televoto e ufficializzerà i risultati finali. Quanti voti si hanno a disposizione? Un utente ha a disposizione 7 voti, in una settimana o pochi giorni. Dipende da quante puntate a settimana verranno trasmesse. Si può verificare anche il caso del televoto flash aperto e chiuso durante la diretta.

In tal caso si potrà votare solo una volta. In alternativa all’applicazione, si posso esprimere i propri voti anche tramite il sito e la smart tv. Nel primo caso basta collegarsi al portale www.grandefratello.mediaset.it, quindi dopo essersi registrati si procederà come spiegato precedentemente per l’app.

In alto a destra nella home si trova la dicitura TELEVOTO. Dopo averci cliccato sopra apparirà la grafica con le immagini dei concorrenti in nomination. Quindi vi verrà chiesto di esprimere la vostra preferenza. Per chi volesse approfondire le regole che dovranno seguire i concorrenti, sul sito potrà trovare anche il regolamento ufficiale del Grande Fratello Vip.

Anche per chi è in possesso di una Smart TV abilitata può utilizzare tale metodo. Basta andare su Canale 5 quindi premere freccia su e accedere all’apposita applicazione. A questo punto occorre la registrazione, che una volta completata vi consentirà di poter votare. Per assicurare a tutti di poter esprimere il proprio voto e sostenere il concorrente beniamino, Mediaset ha dato la possibilità di votare anche via sms.

Dopo che Signorini avrà dato il via al televoto si avranno diversi giorni a disposizione per votare (ore nel caso di televoto flash). In questo caso il telespettatore dovrà inviare un sms al numero 477.000.2, scrivendo il nome della persona che si vuole mandare in nomination o sostenere (anche in questo caso bisogna leggere bene il quesito che viene posto).

Subito dopo aver espresso la propria preferenza si riceverà un sms di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro. Tariffa che può variare da operatore a operatore.