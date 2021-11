Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 c’è stato un momento con una situazione molto delicata. Quando gli autori, dopo che nella puntata scorsa avevano messo sotto accusa Lucrezia Selassiè senza darle modo di spiegare e difendersi per probabile stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo, durante questa settimana, nell’ultima puntata trasmessa nel serale, sono ritornati all’improvviso a lusingarla perché lei ha dichiarato il suo pentimento con una lettera, e si è tenuta distante da Manuel.

Gli autori sono stati portati ad agire diversamente anche a causa di articoli e di news negative su quanto accaduto in precedenza che hanno riempito il web, insieme alla disapprovazione dell’atleta paraolimpica Monica Contraffatto, che si è dichiarata apertamente contro il nuotatore Manuel Bortuzzo e a favore della principessina Lucrezia Selassiè, e anche il Codacons. Eppure chi segue il programma live molto spesso sa che il nuotatore non ha nessuna reale attrazione verso la docile Lulù, per lui ci deve stare soltanto una buona amicizia tra loro.

Se al nuotatore Manuel Bortuzzo non importa più continuare a tenere un rapporto sincero e d’amore con Lulù, c’è un altro concorrente della Casa del Grande Fratello Vip 6 che le è sempre stato vicino soprattutto dando importanza ai momenti difficili della ragazza, quest’uomo non la allontana mai quando lei desidera affetto tramite abbracci, che si impensierisce se la vede piangere e soffrire e, specialmente, che non si è mai permesso di dirgli parole e giudizi negativi, quest’uomo è Gianmaria Antinolfi.

Gianmaria Antinolfi nella Casa viene chiamato in modo ironico dagli altri inquilini “il playboy della mutua” invece è sicuramente un uomo sensibile, educato, disponibile a donare una parola gentile con tutti. Anche con Sophie Codegoni lui si è comportato sempre in modo molto corretto anche se lei lo abbia notevolmente offeso.

Questo aspetto dolce del suo carattere si unisce con le caratteristiche di Lulù, infatti, si capiscono, ridono insieme, si confortano e si sostengono a vicenda, evidentemente desiderano entrambi quell’amore, anche fisicamente espansivo, che Bortuzzo detesta con Lulù.