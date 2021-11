Grande Fratello Vip 6: la data della finale e l’entrata di nuovi concorrenti

Come si legge sul sito TVBlog, è stata resa nota la data ufficiale della finale della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Per conoscere il nome del vincitore dovremo aspettare fino a lunedì 14 marzo, quando in diretta su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata del reality.

Questa edizione, perciò, si allunga di ben due settimane rispetto alla quinta e per questo motivo sarà necessario far entrare dalla porta rossa altri vipponi che andranno a rinfoltire il cast dopo le ovvie e indispensabili eliminazioni, come quella attesa per questa sera e che vede Jo Squillo come destinata ad abbandonare il gioco per sempre.

GF Vip 6, confermati gli ascolti della passata edizione

Sempre su TvBlog viene riportata la media dello share per gli ascolti del reality condotto da Alfonso Signorini, fissato al 18,6%. Esattamente come la scorsa edizione, anche questa sta ottenendo ottimi risultati contando la programmazione delle reti rivali che fanno scendere in campo Carlo Conti con il suo “Tale e Quale Show” il venerdì e le grandi fiction di Rai 1 il lunedì.

Come dicevamo, più lontana sarà la finale, più cresce la necessità di nuovi vipponi pronti ad entrare e proprio per questo entro la fine di novembre dovrebbero varcare la porta rossa altri 3 o 4 concorrenti mentre altri ne entreranno dopo le festività di Natale.

TvBlog precisa che non ci sono ancora nomi ufficiali pronti ad entrare, quindi anche il sussurro di una ipotetica partecipazione del Divina Otelma al momento non resta che un rumors non confermato. C’è da dire, però, che questa voce si fa sempre più insistente e in molti pensano che le probabilità di vederlo nella Casa crescano di minuto in minuto. Non ci resta che attendere notizie più certe sui nomi delle new entry che, siamo certi, porteranno una ventata di novità e nuove dinamiche tra i concorrenti.