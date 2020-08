Grande Fratello Vip 5: i nomi dei 14 concorrenti che entrano nella casa più spiata d’Italia

Si stanno accendendo le luci sulla 5a edizione del Grande Fratello Vip che inizierà la messa in onda a settembre. Il programma occuperà due prime serate settimanali, sulla rete ammiraglia, Canale5 e la conduzione sarà affidata ad Alfonso Signorini. La data esatta della messa in onda non è certa, quello che è certo che i primi concorrenti che entreranno nella casa di Cinecittà saranno 14.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip ha avuto un enorme successo e per questo Piersilvio Berlusconi ha confermato la conduzione ad Alfonso Signorini. Il noto giornalista nella precedente edizione ha conquistato il pubblico grazie alla sua spontaneità ed imparzialità gestendo in modo impeccabile lo scoppio della Pandemia di Coronavirus.

Come già comunicato Signorini sarà affiancato da due opinionisti, Antonella Elia e Pupo. Antonella è reduce dall’esperienza di Templation Island dove il suo amore è stato messo a dura prova. La coppia in un primo momento si è lasciata per poi riniziare il loro rapporto dopo che le acque si sono calmate e le telecamere del programma si sono spente. La donna, fortemente voluta da Signorini, è pronta per questa nuova avventura.

Il cast

La lista dei concorrenti che trascorrerà 3 mesi nella Casa del Grande Fratello Vip 5 è quasi completa, per ora sono stati dati 14 nomi.

Il cast femminile è composto dalla modella brasiliana Dayane Mello, dalla amata presentatrice Stefania Orlando, Flavia Vento, dalla showgirl Elisabetta Gregoraci fino ad arrivare a Patrizia de Blanck, Eva Grimaldi affiancate dalla speaker radiofonica Ludovica Pagani.

Mentre il cast maschile è composto da Tommaso Zorzi, da Paolo Brosio reduce dall’isola dei famosi. Tra i concorrenti ci sarà anche Francesco Oppini ossia il figlio di Alba Parietti, entrerà nella casa anche Enock Barwuah che è il fratello di Mario Balotelli. Completeranno il cast maschile Riccardo Fogli, Nicola Ventola e Giovanni Terzi che è il futuro marito di Simona ventura.

Secondo il giornalista Alfonso Signorini “questo cast è perfettamente in grado di tenere testa a quello della precedente edizione regalando tante perle trash e sano divertimento”.