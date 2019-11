"Grande Fratello Vip 4": ufficializzati conduttore, opinionisti e data d’inizio

La quarta edizione del programma “Grande Fratello Vip” inizierà il giorno lunedì 7 gennaio 2020 ed a condurlo sarà il giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. Il celebre reality show sarà trasmesso su Canale 5 in prima serata il lunedì. Al momento non è dato sapere per quante puntate e non sono stati ancora resi noti i nomi dei futuri concorrenti dell’edizione VIP.

Alfonso Signorini in passato ha già fatto parte del reality – show di Canale 5: è stato infatti opinionista della versione NIP dal 2008 al 2012, quando la conduzione era affidata ad Alessia Marcuzzi, ed opinionista della versione VIP dal 2016 al 2018, l’allora conduttrice era Ilary Blasi.

Alfonso Signorini è stato inoltre opinionista fisso insieme a Mara Venier della decima edizione de “L’Isola dei famosi” (condotta da Alessia Marcuzzi) in onda su Canale 5 in prima serata. Il giornalista non è comunque nuovo al ruolo di conduttore: ha condotto programmi televisivi quali “Studio 5”, “Una serata bella per te, Gianni!” , “Una serata bella per te, Mogol” ed #Estate. Gli opinionisti d’eccezione saranno invece Wanda Nara e Pupo.

Wanda Nara in precedenza è stata opinionista del programma televisivo sportivo in onda su Italia Uno “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” condotto da Pierluigi Pardo. La bella moglie e procuratrice del calciatore Mauro Icardi da sempre si trova al centro del gossip: dibattuto il rinnovo di Mauro all’Inter che poi, anche per scelta del commisario tecnico nero – azzurro, è passato alla squadra francese PSG. La sua figura è molto dibattuta e discussa ed anche la scelta della sua presenza come opinionista della quarta edizione de “Il Grande Fratello VIP” ha raccolto moltiplici critiche sui Social Network.

Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, è un famoso cantante e conduttore televisivo italiano, per la prima volta lo vedremo nelle vesti di opinionista al “Grande Fratello VIP”.