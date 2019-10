Grande Fratello Vip 4, posticipata messa in onda: il comunicato di Mediaset

Il “Grande Fratello Vip” non partirà più il 28 ottobre prossimo, i telespettatori del celebre reality di Canale 5 che vedrà la conduzione di Alfonso Signorini, delusi dal recente comunicato stampa di Mediaset, dovranno attendere ancora diversi mesi prima della messa in onda del popolare format, che negli ultimi anni ha suscitato non poche polemiche.

Una decisione improvvisa quella del Biscione, che ha sparagliato tutte le carte e le certezze sulla messa in onda del programma, che è stato quindi ufficialmente rinviato non per problemi relativi al cast o al format stesso, bensì per seguire una politica di massimizzazione dei profitti, in vista della chiusura di fine anno.

Grande Fratello Vip 4: il comunicato di Mediaset

Il cominicato stampa diramato nelle ultime ore da Mediaset non lascia quindi alcun dubbio: “Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di Grande Fratello Vip a inizio 2020“.

La comunicazione di Mediaset ha spiazzato i telespettatori e fan del programma, che contavano nell’imminente riapertura della casa più spiata d’Italia, per seguire più da vicino i propri beniamini e commentare la nuova conduzione, che da quest’anno vedrà al timone Alfonso Signorini, che ha dismesso i panni di opinionista.

Sono tante le voci circa il programma che prenderà il posto del Grande Fratello Vip nel palinsesto di Mediaset; in tanti infatti ipotizzano che al posto del celebre reality ci potrà essere “Adriano”, lo show di Adriano Celentano che però lo scorso anno è stato un grande flop. I vertici del Biscione puntano sulla riedizione del format che si annuncia un vero successo.

Sono tanti i rumors circa il cast scelto per la quarta edizione del Grande Fratello Vip, tra i tanti nomi – di cui al momento non c’è alcuna ufficialità – ci sono Natalia Bush, il Divino Otelma, ma anche Giucas Casella, l’ex pornostar Cicciolina ed il suo avvocato, Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne, Loredana Lecciso e tanti altri.