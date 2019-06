"Grande Fratello Vip 4", Ilona Staller in trattativa per partecipare al reality show

Ilona Staller, la pornostar meglio nota con il nome d’arte di Cicciolina, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Vero“, durante la quale l’ex depuntata del Partito Radicale è ritornata a parlare delle trattative in atto per una sua partecipazione al reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip“.

A pochi giorni di distanza dalla chiusura della versione Nip del “Grande Fratello” – che ha visto la vittoria della ragazza con il cuore di latta, Martina Nasoni – si torna a parlare di reality show, quindi del cambio di timone della versione Vip del celebre format televisivo targato Mediaset, che nella prossima edizione dovrebbe avere Alfonso Signorini alla conduzione.

Sono tanti i rumors che si susseguono in questi ultimi mesi circa i nuovi concorrenti del “Grande Fratello Vip 4”, tra i tanti anche quelli riguardanti Ilona Staller, la cui partecipazione sembra farsi sempre più concreta grazie alle recenti indiscrezioni fatte proprio dall’ex attrice del porno al settimanale “Vero”.

Ilona ha confermato i rumors che circolavano ormai da mesi, cioè quelli riguardanti le trattative con il Grande Fratello Vip 4, in tal senso le sue parole: “Sono stata contattata dalla produzione, che mi ha chiesto se io e il mio avvocato fossimo intenzionati a partecipare insieme al reality“, per poi aggiungere che ancora non c’è nulla di certo, poiché le trattative sono ancora in divenire.

Non è la prima volta che la Staller tenta di entrare al Grande Fratello, infatti anni fa la pornostar aveva dichiarato di essersi candidata come partecipante alla trasmissione, per poi registrare un nulla di fatto. Per quale motivo Cicciolina vuole entrare nella casa più spiata d’Italia? La Staller spiega così i suoi motivi: “Perché mi incuriosisce conoscere gli altri inquilini, così da scoprire le dinamiche che possono nascere all’interno della famosa casa“.

Negli ultimi tempi l’ex deputata ha avuto delle difficoltà economiche, causate anche dalla riduzione del vitalizio che percepiva in quanto ex parlamentare; infatti, da 2000 euro che percepiva, adesso percepisce un vitalizio pari a 800 euro al mese; una cifra inadeguata per le sue necessità, tanto da portarla a mettere all’asta dei propri abiti e oggetti per raccogliere i soldi necessari al pagamento delle bollette e delle spese generali.