Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo in lacrime fa emozionare tutti

Emozioni fortissime oggi nella casa del Grande Fratello Vip 3 soprattutto per Walter Nudo che questa mattina ha ricevuto una sorpresa bellissima da parte dei suoi figli. Un aereo infatti, tanto atteso dai concorrenti, ha sorvolato la Casa più spiata d’Italia con un messaggio proprio per l’attore.

Giulia Provvedi è stata infatti la prima a notare quanto stava succedendo e ha subito cercato di capire cosa c’era scritto nel messaggio trainato dall’aereo con la speranza, fosse da parte del suo fidanzato. Proprio nei giorni scorsi infatti la gemella era scoppiata in un pianto a dirotto con la sorella Silvia parlando proprio del silenzio da parte del calciatore Pierluigi Gollini.

Purtroppo anche questa volta è rimasta delusa visto che, dopo aver compreso il destinatario del messaggio, gli altri gieffini sono impazziti cercando Walter per tutta la casa avvisandolo della gradita sorpresa. Ricevere un messaggio a distanza di tre settimane dall’inizio del reality è stata una gioia pazzesca per tutti i partecipanti e non solo per Nudo.

L’attore infatti dopo aver riconosciuto nel testo il nome dei figli e la scritta “Super Walter, We love you” è scoppiato in un pianto liberatorio mentre gli altri coinquilini abbracciandolo gli hanno sussurrato “Continui a farci emozionare” e Francesco Monte ha dichiarato “Provo brividi”. Una dedica molto bella quella da parte dei figli che sicuramente hanno fatto capire a Walter quanto sia forte ma soprattutto quante persone fuori continuano a sostenerlo.

Nudo infatti sembra essere uno dei personaggi più apprezzati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 e c’è addirittura chi lo vede benissimo come il possibile vincitore di questa edizione assieme ad Andrea Mainardi. Chi non sembra invece essere molto gradito ultimamente è Ivan Cattaneo che, rimasto deluso, ha espresso anche lui la voglia di ricevere un aereo da parte dei suoi tanti fan.