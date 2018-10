Grande Fratello Vip 3: un incredibile comunicato notturno indica ai concorrenti dove poter praticare autoerotismo

Dopo diverse lamentele esposte in confessionale da più di un concorrente, il Grande Fratello si è finalmente deciso ad inviare un comunicato volto ad ovviare un problema relativo alla privacy dei vip. Per alcuni rappresenta ancora un tabù, mentre per altri è la normalità: anzi, non possono farne a meno. Stiamo parlando dell’autoerotismo.

Ieri notte la produzione del Grande Fratello Vip 3 ha comunicato ai ragazzi come risolvere la spinosa questione relativa alla masturbazione. Sembra che gli autori del reality show abbiano dato delle indicazioni ad Enrico Silvestrin e Giulia Provvedi, mediante un comunicato trasmesso in confessionale.

L’effervescente gemellina è immediatamente corsa in salotto e ha esposto a gran voce l’inconsueto messaggio del GF. Queste sono nel dettaglio le parole della 25enne: “Il GF ha comunicato che i maschi possono andare in bagno. C’è una telecamera ma è di servizio, non registra, serve solo per le emergenze. Potete autogestirvi. Potete usufruire di un servizio che è di autosvuotamento, ragazzi non è uno scherzo ce l’ha detto il Grande Fratello”.

Giulia Provvedi ha inoltre aggiunto: “Non è uno scherzo, ci hanno detto di dirlo, è la verità (…) Se uno rimane dentro troppo o in casi particolari la telecamera entra in azione. Hanno detto dopo 40 minuti registra la telecamera. Oppure, anche se entrate in due, la telecamera funziona e monitora”.

Onde evitare che i concorrenti maschi si regalassero un orgasmo in diretta televisiva, la produzione del reality ha pensato bene di organizzare tutto per il meglio, un po’ come quando si progetta un incontro galante. Banditi i letti, la vasca idromassaggio e le aree comuni: il GF ha suggerito ai concorrenti di provvedere ai loro impulsi sessuali nel bagno, offrendo loro la certezza che nessuno gli arrecherà disturbo.

Enrico Silvestrin non ha perduto occasione per svelare a tutti che un vip della casa ha già praticato autoerotismo nel proprio letto: “Qualcuno di noi ha già rotto gli indugi. Uno ha fatto con il metodo della canadese, me lo ha detto il ragazzo in questione. Oggi ho fatto un confessionale proprio su questa cosa”.