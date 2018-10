Grande Fratello Vip 3, primo messaggio aereo per Francesco Monte: "Ti amiamo ma vola solo"

Nel corso delle ultime ore ad animare la vita mortalmente noiosa della casa di Cinecittà del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3” è arrivato un altro aereo con un messaggio diretto all’ex tronista di “Uomini e Donne” Francesco Monte, che è rimasto sicuramente molto sorpreso ma anche eccitato dalla novità.

In questi giorni, infatti, l’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” – dove è stato molto poco perché costretto ad un ritiro immediato in Italia dopo lo scandalo del cannagate – ha vissuto dei momenti di grande tensione e molto altalenanti con Giulia Salemi, per la quale si alternano momenti di grande passione ed interesse a momenti di vero e proprio odio.

Il primo messaggio aereo per Francesco Monte

Gli inquilini della casa, si sa, sono completamente isolati dal mondo circostante, quindi l’unico modo per fargli arrivare dei messaggi è quello di far sorvolare sulla casa un aereo, che porti in coda appunto una breve frase che si vuol fare recapitare. In ogni edizione del reality è stato utilizzato infatti questo metodo da amici e parenti dei concorrenti, che in certi giorni non aspettano altro.

Destinatario del nuovo messaggio aereo è stavolta l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, suscitando da un lato grande eccitazione, ma anche altrettanta disperazione in Giulia Salemi. Infatti mentre Francesco si è sbracciato per ringraziare i fan, l’influencer si è abbandonata ad un pianto ininterrotto.

Francesco Monte è finalmente tornato a ridere di cuore, una leggerezza di cui evidentemente aveva bisogno per allontanare le tensioni ed i continui battibecchi e litigi con Giulia Salemi, che sembra abbia apperso appeal ai suoi occhi, tanto da volerla allontanare. L’ex tronista conosce bene infatti i mecanismi di gioco, quindi teme il fatto che il pubblico possa farsi un’idea sbagliata sul suo conto se lo vede sempre nervoso ed irritato con Giulia.

I fan dell’ex tronista hanno inviato al beniamino un messaggio davvero misterioso: “Fra ti amiamo, ma vola solo.Fan“. Un messaggio che sembra essere più un suggerimento, che Francesco terrà sicuramente in buon conto. Per ringraziare del gentile omaggio, Francesco ha quindi iniziato ad urlare: “Grazie, grazie piccolini e piccoline mie“.