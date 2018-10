Grande Fratello Vip 3, messaggio aereo per Giulia Salemi e Francesco Monte: i dubbi del web

Al “Grande Fratello Vip 3” è tempo di novità, infatti ad animare la mortalmente noiosa vita all’interno della casa più spiata d’Italia – dove i concorrenti non possono in alcun modo interagire con l’esterno – sono arrivati i primi messaggi aerei, che in realtà hanno più il sapore di veri e propri consigli se non messaggi in codice.

Se il primo messaggio aereo ricevuto nella giornata di ieri aveva da un lato fatto ritornare il sorriso all’ex tronista di “Uomini e Donne” Francesco Monte, gettando contemporaneamente nella disperazione Giulia Salemi – che è scoppiata in lacrime – di contro a bilanciare le cose è arrivato subito dopo un nuovo messaggio, stavolta per i due protagonisti del reality, che dopo una fase di grande avvicinamento, adesso sembrano vivere una fase di repulsione e allontanamento.

Il messaggio aereo per Giulia e Francesco non convince il popolo del web

Parafrasando la celebre canzone di Lucio Battisti, considerando la sequenza dei messaggi che sono arrivati dal cielo ai due concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, verrebbe da dire “Tu chiamale, se vuoi, combinazioni”. Il morale dei concorrenti è basso, tra le accuse alla Marchesa D’Aragona – ormai soprannominata da alcuni inquilini della casa “estetista D’Aragona” – circa la sua presunta nobiltà, le continue liti tra Giulia Salemi e Francesco Monte, e le continue esternazioni – spesso molto pesanti ed imbarazzanti – di Eleonora Giorgi.

La terza edizione del celebre reality show di Canale 5 che lo scorso anno ha fatto un boom di ascolti, quest’anno non convince il pubblico da casa, che vede i concorrenti sempre più annoiati, e da qualche giorno anche con il naso all’insù, nella speranza di un messaggio aereo. Una cosa che finora è avvenuta per pochi, tra cui anche Francesco Monte le cui fan lo hanno messo in guardia dal continuare il suo pseudo flirt con Giulia Salemi, che in questo momento sembra far uscire solo il peggio dell’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi”.

Dopo le lacrime versate da Giulia per questo messaggio rivolto a Monte, arriva puntuale a distanza di una mezz’oretta un altro aereo che mostra ai ragazzi uno striscione-bis, ma con un messaggio contrario: “Fra e Giu emozione vera. Noi con voi, fan“. PArole che finalmente hanno portato la Salemi a sorridere.

Ma i telespettatori ed il popolo del web dubitano della veridicità dei messaggi, puntando il dito non solo sulla strana sequenza dei messaggi aerei che arrivano, ed ipotizzando perfino che dietro ci sia la stessa produzione del reality. Infatti tra i tanti commenti che si legge su Twitter: “troppo strana la coincidenza temporale” ma anche chi mette in dubbio che la coppia in questione stia dando davvero delle “emozioni”.