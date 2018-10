Grande Fratello Vip 3, Maurizio Battista parla della sua malattia e svela perchè ha abbandonato il reality

Nella puntata del Grande Fratello Vip 3 andata in onda ieri sera lunedì 15 ottobre 2018 c’è stato anche spazio per Maurizio Battista che ha avuto modo di raccontare il motivo che lo ha spinto a decidere di abbandonare tempestivamente la casa di Cinecittà. Battista infatti ha spiegato che negli ultimi giorni si è ritrovato a fare i conti con la sua salute e ha voluto per la prima volta raccontare della sua malattia.

Nessuno infatti, seguendo il live, si era accorto dei suoi problemi ma in molti avevano ipotizzato un malessere generale nel comico dovuto alla lontananza dai suoi affetti più cari. Ieri invece alla mercè di Ilary Blasi e Alfonso Signorini, il comico ha spiegato di soffrire di acufene, un disturbo uditivo costituito da rumori – fischi, ronzii, fruscii, pulsazioni – che emergono in maniera fastidiosa a tal punto da influire sulla vita di chi ne soffre.

Un problema infatti che in Maurizio sembra essersi acutizzato in maniera pesante durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 forse a causa dei microfoni o della musica troppo alta. “Io soffro di acufene e la tensione me l’ha fatto esplodere. Questo, con la mancanza degli affetti mi hanno portato a prendere questa decisione. Gli affetti valgono più che stare lì dentro” ha infatti spiegato Maurizio a Ilary, Alfonso ma sopratutto a tutto il pubblico.

Il comico oltretutto ha voluto raccontare del suo ritorno alla normalità spiegando di aver trascorso questi giorni assieme alla sua piccola Anna senza lasciarla un attimo: “Ho consumato questo fianco. Se mi pento della mia decisione? No, affatto” ha infatti svelato Maurizio. La sua permanenza all’interno della casa è stata anche costellata da molti scontri con gli altri concorrenti tra cui Eleonora Giorgi con la quale ha avuto modo di confrontarsi ieri sera.

Maurizio invece ha svelato in lacrime di sentire molto la mancanza di Elia per il quale ha speso della bellissime parole: “È un ragazzo particolare, bellissimo ma con dentro tanti problemi. Io ti auguro tutto il bene” ha infatti concluso il comico.