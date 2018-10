Grande Fratello Vip 3, Lory Del Santo cede alle lacrime ricordando il figlio: "Piangere è dare valore ai ricordi"

Grande momento di commozione nella casa di Cinecittà del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip“, dove la concorrente Lory Del Santo si è lasciata nadare alla commozione e alle lacrime, sollecitata dal fatto che Walter Nudo aveva ricevuto un messaggio aereo dal figlio, una bella sttestazione d’amore che ha rimandato il ricordo al figlio recentemente scomparso, Loren.

Dopo settimane dall’entrata nella casa più spiata d’Italia, questo è il secondo momento di commozione per Lory Del Santo, che poco più di un mese fa ha vissuto il dramma per la morte suicida del figlio Loren, dovuta ad una patologia cerebrale, ancora non meglio specificata. I ricordi affiorano e le emozioni prendono il sopravvento quanto meno ce lo si aspetta. Così è successo anche alla Del Santo

Le lacrime di Lory Del Santo per il figlio Loren

Non è facile la rielaborazione di un lutto o di un grande dolore, Lory lo sa bene perché ha dovuto confrontarsi con la perdita di ben tre figli – Conor, 4 anni, caduto da un grattacielo di New York, poi un altro bimbo a soli 10 giorni dalla nascita, quindi Loren, 19 anni -, ferite dell’anima che non si rimargineranno mai, ma con cui bisognerà fare i conti tutti i giorni.

Sebbene la Del Santo sia una persona molto controllata, che non ama esternare molto i sentimenti, la sua è una personalità molto fragile e dolce, infatti nel momento in Walter Nudo ha ricevuto un messaggio aereo dal figlio, Lory è stata particolarmente colpita da tanto amore, tanto da ritornare al ricordo di Loren e del dolore per la sua perdita.

Tra le mura rassicuranti del Confessionale, la showgirl si è lasciata andare ad un lungo sfogo ricordando la recente morte del figlio Loren. Il terribile lutto si è fatto improvvisamente sentire, facendo sciogliere la soubrette in lacrime: “L’idea che qualcuno ti vuole bene è fantastica, che magari ti pensa o comunque che c’è da qualche parte“.

Poi la Del Santo ha voluto chiarire: “Piangere un attimo non è una debolezza. Semplicemente è dare valore ai ricordi e a quanto è veramente grande un amore immenso“. Nonostante questa parentesi, Lory sta facendo davvero un bel percorso dentro la casa, cercando di instaurare dei rapporti amichevoli con tutti, ma soprattutto con Walter Nudo.