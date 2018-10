Grande Fratello Vip 3, Jane Alexander in crisi: "La proposta di matrimonio un pugno nello stomaco"

Nel daytime del Grande Fratello Vip 3 andato in onda oggi lunedì 22 ottobre 2018, la gieffina Jane Alexander si è dimostrata molto indecisa dopo la proposta di matrimonio ricevuta dal suo fidanzato la scorsa notte. La frase ha spiazzato letteralmente l’attrice tanto da definirla addirittura un “pugno nello stomaco”, un “terremoto”.

Dopo questa novità infatti Jane non sembra più serena tanto da aver addirittura cominciato ad allontanare anche Elia Fongaro con il quale ha intrapreso un bellissimo rapporto all’interno della casa più spiata d’Italia. La frase “Jane, sposami” urlata dal fidanzato al megafono assieme all’ex concorrente Enrico Silvestrin ha lasciato senza parole la gieffina ma non positivamente.

Questo perchè sembra che la stessa non si sarebbe mai aspettata di ascoltare tali frasi parole soprattutto perchè prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3 i due avevano passato un momento di crisi. “Non so davvero che cosa dire. In questo momento è come se mi avessero preso a pugni nello stomaco. Non ha senso, non so che dire. Questo è un gesto che a me piace ‘ni’. Un vero terremoto. Non so dove mettere le mani. Fino a poco tempo fa stavo bene mentre adesso non sto bene. Non posso credere al fatto che gli manco così tanto” ha infatti dichiarato Jane.

La Alexander ora sembra avere anche un serio distacco con Elia nei confronti del quale ha sempre espresso delle bellissime parole considerandolo molto affettuoso e buono: “In alcune cose è estremamente giovane, ma in altre si vede che ha vissuto esperienze che lo hanno fatto crescere tanto. Io sono più grande di lui e ho visto più cose di lui” ha sottolineato Jane molto confusa.

Non ci resta dunque che attendere la puntata di questa sera 22 ottobre 2018 per vedere se Ilary o Alfonso chiederanno delucidazioni in merito su questa vicenda alquanto complicata. Intanto a Jane non resta altro che fare chiarezza nel suo cuore prima di dare una risposta certa.