Grande Fratello Vip 3, il folle gesto d’amore urlato fuori dalla casa: proposta di matrimonio per Jane Alexander

Dopo i messaggi aerei, ad animare la noiosa vita all’interno della casa di Cinecittà del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3” sono state le urla provenienti da fuori la celebre location, dove si sono distinte le voci non solo degli ex concorrenti Maurizio Battista – che si è ritirato per non meglio precisati motivi personali – ma anche quelle di Enrico Silvestrin, eliminato nella scorsa puntata.

Ma c’ stato un olpo di scena che però nessuno si aspettava, cioè quello della proposta di matrimonio per l’attrice Jane Alexander da parte del suo fidanzato Gianmarco, che con tanto di megafono al seguito ha fatto pervenire il suo bellissimo messaggio e la dedica d’amore per la sua amata compagna, che sta coraggioramente mettendosi a nudo giorno dopo giorno all’interno della casa di Cinecittà, svelando dei particolari inediti della sua vita privata.

Proposta d imatrimonio per Jane Alexander

Si sa, uno dei modi per far arrivare dei messaggi ai concorrenti rimasti in gioco all’interno della casa più spiata d’Italia, oltre ai messaggi aerei, è quello più semplice del messaggio vocale urlato con il megafono dalle mura perimetrali della nota location televisiva. Stavolta a fare molto clamore è stato però quello urlato la scorsa notte dal fidanzato di Jane Alexander.

Poche parole, inequivocabili con cui il giovane ha chiesto in sposa la bella attrice, ma che in un primo momento, jane non aveva ben capito, non identificando bene la voce, e solo dopo si è resa conto che si trattava della voce del suo amato Gianmarco ed è scoppiata in lacrime. Un colpo di scena inaspettato che ha intenerito il cuore della concorrente che si è sciolta – neanche a dirlo – in un mare di lacrime.

Cosa avrà risposto Jane? Senza pensarci due volte, l’attrice ha accettato l’incosueta proposta di nozze, anche se ora sono in tanti ad aspettarsi che che lunedì Jane possa ricevere una bella e romantica sorpresa all’interno della casa. Un momento che ricorda inevitabilmente quello vissuto lo scorso anno da Daniele Bossari e Filippa Lagerback, che ha emozionato il pubblico televisivo.