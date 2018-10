Grande Fratello Vip 3: Giulia Salemi resta in topless a letto con Francesco Monte. La foto è già virale sul web

Quando si indossa un costume scollacciato bisogna aspettartelo, in fondo. Soprattutto se si ha un seno “importante” e se, guarda caso, si è circondati da telecamere in ogni angolo della casa, pronte ad immortalare il momento opportuno.

Sebbene di topless al Grande Fratello Vip 3 quest’anno se ne siano visti parecchi, l’ultimo in ordine di tempo è quello che la 25enne Giulia Salemi ha regalato alle telecamere della casa più spiata d’Italia. Telecamere insolenti che non hanno esitato a cogliere l’attimo.

L’incidente sexy è avvenuto mentre la gieffina si trovava distesa sul letto al fianco di Francesco Monte. Proprio mentre si godeva una breve pausa di relax insieme al suo adorato Francesco – con il quale adesso sembra andare tutto a meraviglia – a Giulia Salemi è letteralmente sfuggito un seno dal costume da bagno, già abbondantemente scollacciato di suo.

Il suo costume nero è debordato improvvisamente e Giulia Salemi, che non si è scomposta più di tanto, ha regalato un imprevisto “fuori di seno“, opportunamente catturato dalle telecamere piazzate proprio in camera da letto. Il suo seno irrequieto, sgusciato fuori dalla scollatura, è passato inosservato al distratto Francesco Monte, il quale sembra non essersi accorto di nulla.

La foto del suo davanzale, sfuggito al controllo per un attimo, hanno calamitato l’attenzione dei telespettatori del GF Vip 3 e stanno già facendo il giro del web. È stato l’attentissimo sito di gossip Bitchyf a pubblicare in esclusiva il fermo immagine dell’incidente hot della Salemi, cinguettando sul proprio profilo Twitter.

Ma adesso un legittimo interrogativo sta attanagliando i più maliziosi telespettatori ed internauti: si è trattato di un gesto involontario oppure calcolato? Il web inizia a sospettare della spontaneità del comportamento di Giulia Salemi. Voluto o non voluto, il topless di Miss Piacenza sta monopolizzando i social network ed è già divenuto trending topic.