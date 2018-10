Grande Fratello Vip 3, Giulia Salemi non ci sta e attacca Cecilia Rodriguez: "Le sue parole mi fanno sbroccare!"

Come ormai abbiamo potuto vedere tutti, Giulia Salemi sta intraprendendo una conoscenza con Francesco Monte anche se, non più tardi di ieri sera, i due hanno avuto l’ennesimo diverbio. Lunedì scorso, durante la diretta condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, la blogger ha avuto modo di ascoltare e vedere le parole rilasciate da Cecilia Rodriguez ospite a Casa Signorini.

La modella argentina infatti aveva puntato il dito contro la ragazza tacciandola di interessarsi particolarmente a tutti gli uomini di casa Rodriguez. Giulia, aveva preferito non aggiungere nulla ma a mente fredda è ritornata sull’argomento attaccando duramente l’ex fidanzata di Francesco Monte soprattutto perchè da una persona che credeva amica non si sarebbe mai aspettata delle dichiarazioni tanto pesanti.

“Se tu mi conosci nella vita reale. Voglio dire, abbiamo anche fatto una vacanza insieme a Cefalù quattro giorni, stavamo tutti i giorni insieme 24 ore su 24. Abbiamo parlato, ci siamo raccontati. Io non li ho mai giudicati, anzi ho detto ‘hanno fatto bene a seguire il cuore Ignazio e lei’. Ma cioè proprio loro puntano il dito contro di me?!” ha infatti chiosato la blogger aggiungendo altresì di meritarsi anche lei un nuovo amore visto che la sua ultima relazione risale a cinque anni fa.

Giulia non ci sta e giustamente inveisce contro Cecilia e Ignazio che all’interno della casa del Grande Fratello Vip hanno vissuto un’esperienza uguale. “Questo mi fa sbroccare. Io non li ho mai giudicati!” ha infatti dichiarato Giulia che pur rispettando l’opinione altrui si stupisce di Cecilia e del suo attacco contro di lei. La Salemi non vuole passare assolutamente per la ‘gatta morta’ della casa del Grande Fratello Vip 3 soprattutto perchè non è sua abitudine buttarsi addosso agli uomini.

Francesco Monte rappresenta per lei un punto di riferimento, un legame normalissimo e dal momento che si considera una ragazza all’antica vuole assolutamente che siano gli uomini a corteggiarla. Vedremo dunque se anche questa volta Cecilia risponderà alle accuse di Giulia oppure continuerà la sua storia con Ignazio in silenzio.