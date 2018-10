Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte inveisce contro Giulia Salemi: "Non voglio passare per il tuo fidanzatino"

Il rapporto tra Giulia e Francesco all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 3 continua a tenere incollati i telespettatori affezionati del programma anche se non si è ben capito cosa sia effettivamente nato tra i due. In queste ore la showgirl pare essere rimasta spiazzata da una frase molto pesante detta dall’ex tronista di Uomini e Donne.

La blogger in un momento di confidenza con Eleonora Giorgi e Andrea Mainardi ha spiegato il suo stato d’animo ma soprattutto l’essere rimasta molto scioccata da una frase rivoltale proprio da Monte. “Mi ha detto una frase bruttissima. Prima di dormire, mi guarda e mi dice ‘È una vita che le mie parole vengono travisate, tutto quello che dico non viene capito e io devo giustificarmi. Basta, mi sono rotto, non ho più voglia di farlo. Non voglio passare per il tuo fidanzatino’.

Pare proprio che questo atteggiamento dell’ex tronista abbia messo ko Giulia soprattutto perchè la ragazza ha svelato ai compagni di avventura di essere in difficoltà con Monte. Il ragazzo infatti farebbe scattare in lei lo stesso meccanismo che si innesca quando deve esprimere il suo punto di vista davanti ai suoi genitori.

“Adesso devo parlargli. Così non è fattibile. Lui fa la stessa cosa che facevano la mia mamma e il mio papà con me. Non mi fa dire la mia opinione, mi blocca all’inizio. Non mi fa esprimere ciò che penso. Non mi fa dire quel che realmente credo” ha infatti svelato la showgirl. Oltretutto Giulia ha ammesso di avere timore a parlare con Monte per la sua reazione “Se tu mi dici una frase del genere, mi spezzi a metà” ha infatti chiosato la gieffina.

Vedremo se questa sera, lunedì 15 ottobre 2018, durante la diretta di Ilary Blasi e Alfonso Signorini, Francesco chiarirà il suo pensiero ma sopratutto il suo sentimento nei confronti di Giulia Salemi.