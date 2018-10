Grande Fratello Vip 3, Eleonora Giorgi critica Benedetta Mazza per il suo aspetto fisico

Il Grande Fratello Vip 3 sembra non voler decollare e questo a causa del cast che non piacerebbe per niente al pubblico da casa e non solo. I concorrenti chiusi all’interno della casa più spiata d’Italia però continuano, quotidianamente, a regalare ai vari telespettatori non solo gossip e pettegolezzi ma anche litigi e discussioni.

Nelle ultime ore infatti pare che Eleonora Giorgi abbia avuto da ridire e criticare l’aspetto fisico di una collega concorrente ovvero Benedetta Mazza. “Benedetta ha il cul*ne, ma proprio enorme, perché non si cura?” una frase molto infelice che ha lasciato gli altri basiti e senza parole fino a quando Ivan Cattaneo ha ironizzato sulla cosa.

Il cantante infatti ha chiesto ad Eleonora se fosse triste e provasse un po’ di invidia per il lato b prosperoso di Benedetta soprattutto considerando il fatto che la stessa Mazza negli ultimi giorni sembra essersi avvicinata moltissimo a Stefano Sala. Eleonora infatti aveva palesato di avere una cotta per il giovane modello e dunque questa sua frase infelice potrebbe essere solamente per gelosia.

Benedetta Mazza fortunatamente non ha sentito le parole infelici di Eleonora ma i suoi tantissimi fan si sono immediatamente riversati sui social per difendere la loro beniamina. Inutile dire che in queste ore è iniziata una vera e propria rivolta contro l’attrice che sicuramente verrà ripresa anche nella diretta di domani sera lunedì 15 ottobre 2018.

“Questo body shaming di Eleonora su Benedetta è vergognoso. Con la quantità di ragazzine che si fanno problemi ad avere un chilo di troppo, questo tipo di persone vanno richiamate e rieducate” ha scritto infatti un utente sottolineando anche le conseguenze negative che queste critiche potrebbero avere soprattutto nelle persone che lottano quotidianamente con i chili di troppo.

Non ci resta dunque che attendere la diretta di domani sera per vedere se Benedetta replicherà ad Eleonora e se ci sarà uno scontro tutto al femminile.