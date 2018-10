Grande Fratello Vip 3, confessione shock di Silvia Provvedi: "Ho un ritardo"

Silvia Provvedi, l’ex fidanzata di Fabrizio Corona e concorrente – insieme alla sorella Giulia – del reality di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3, è tornata a far parlare di sé non tanto per le lacrime versate nei giorni scorsi per l’ex compagno, bensì per una clamorosa indiscrezione che ha ivelato alle altre concorrenti della casa.

Per la giovane cantante sono stati mesi davvero molto intensi, tra la rottura estiva con Fabrizio Corona, i nuovi flirt, quindi il nuovo importante impegno professionale, cioè l’entrata nella casa di Cinecittà del “Grande Fratello Vip 3”, dove si è messa a nudo, raccontando fatti privati e conrontandosi ancora una volta con il dolore per la rottura con l’ex re dei paparazzi.

Silvia Provvedi è incinta?

Nel corso delle ultime ore la Provvedi ha lanciato una notizia bomba, cioè quella di avere un ritardo nel ciclo mestruale. Una rivelazione shock che ha subito fatto scatenare l’ilarità ma anche la preoccupazione delle altre aconcorrenti amiche della Provvedi, dando così il via al “Gravidanza Gate”. Un ritardo che potrebbe certo essere qualcosa di più, motivo per cui Benedetta Mazza consiglia all’amica di farsi dare un test di gravidanza.

Un consiglio che se da un lato lascia perplessa Silvia Provvedi, dall’altra suscita l’immediata reazione ironica della cantante del duo “Le Donatella”, che prontamente risponde: “Incinta di chi? Dello Spirito Santo?“. E tutte ridono alla battuta. Ed ecco che dopo la battuta di Silvia iniziano le rivelazioni anche delle altre concorrenti.

Anche Benedetta infatti svela che prima di entrare nella casa ha avuto un ritardo di 10 giorni e per togliere ogni dubbio fece il test di gravidanza anche se quasi certa del risultato. Spesso infatti lo stress sarebbe la causa del ritardo del ciclo mestruale, dunque anche per Silvia potrebbe essere la stessa cosa.

L’ironia delle ragazze però non si ferma qui, perché se da un lato giocano sul fatto che Giulia diventi zia, dall’altra sottolineano che questa evenienza – se vera – “sarebbe la prima volta in un reality” – per poi aggiungere – “ora Fabrizio Corona deve entrare nella casa del Grande Fratello Vip per il test di gravidanza di Silvia?“. In fin dei conti è stato il suo ultimo compagno.