Grande Fratello Vip 3, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dicono la loro sulla crisi di Francesco Monte

Ogni ospitata diventa una ghiotta opportunità per polemizzare, per mandare messaggi subliminali o per rubare la scena all’altro. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti da Federica Panicucci a Mattino Cinque, hanno detto la loro sulla crisi emotiva avuta da Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3.

Sebbene la fine di una relazione sia spesso straziante, donne e uomini vivono la rottura con il partner in modo differente. Francesco Monte ne è l’esempio lampante. Affranto per amore, l’ex tronista ha dichiarato nella casa del Grande Fratello Vip 3 di non aver superato bene la fine della lovestory con Cecilia Rodriguez e che starebbe attraversando una crisi emotiva.

Nel momento in cui le reazioni sentimentali di Francesco Monte sono quelle che sono e i commenti al riguardo pure, Federica Panicucci ha pensato bene di contattare la sorella di Belen e il suo attuale partner Ignazio Moser, per parlare del clima attuale al GF Vip 3 e della loro opinione sulla crisi dell’ex tronista, correlati al sentimento d’amore non superato.

“Per Francesco Monte sarebbe anche arrivata l’ora di voltare pagina, lo diciamo soprattutto per lui”. Queste sono le loro parole. “Bisogna cambiare qualche virgola per far andare diversamente la storia della tua vita. Se scegli lo stesso letto e lo stesso armadio, finisce male” sottolinea l’imperturbabile Cecilia Rodriguez.

“Non dico che non dovesse andare al Grande Fratello Vip, gli può fare anche bene, ma è un contesto sicuramente un po’ più duro. Io gli auguro il meglio, spero che trovi una brava ragazza”. Rincara la dose la giudiziosa 28enne argentina.

Sebbene a Mattino Cinque Cecilia Rodriguez abbia dimostrato un gelido distacco, in merito all’exploit emotivo e alle nostalgiche paturnie avute recentemente dal suo ex Francesco Monte, i fatti sembrano dimostrare altro. Perchè in tv e sul web, le interviste alla coppia Moser-Rodriguez spuntano copiose come i funghi.

Si sentono vincolati a contro-replicare, dando origine ad un interminabile botta e risposta di dominio pubblico. Insomma, sembrerebbe quasi che tutta questa esposizione mediatica in fin dei conti gli piaccia pure. I talkshow televisivi fanno a gara per invitarli, poiché la loro presenza suscita sempre la morbosa curiosità del pubblico.

D’altra parte, negli ultimi anni, la stragrande maggioranza degli italiani e i settimanali di gossip hanno dimostrato di nutrire un interesse non indifferente per le peripezie sentimentali della famiglia Rodriguez.