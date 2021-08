Grande Fratello Vip 2021: un’ex volto Rai e l’ex cognata di Belen Rodriguez nel cast

Sono stati svelati nelle ultime ore altri concorrenti del Grande Fratello Vip: in arrivo nella casa di Cinecittà un ex volto Rai ed un ex componente della famiglia Rodriguez. Da poco tempo ha festeggiato il divorzio dal consorte Francesco Cozza, dal quale ha avuto 2 figli ed ora si appresta a varcare la famigerata porta rossa della casa più spiata d’Italia: Manila Nazzaro è ora concorrente ufficiale del reality di Alfonso Signorini.

Sull’account ufficiale social del Grande Fratello è stato pubblicato un rebus composto da quattro immagini: due mani, un rotolo di lana, un’emoticon rappresentante una persona dormiente e un carro. Ricomponendo il tutto è venuta fuori l’immagine dell’ex Miss Italia, che è stata anche nel recente passato protagonista di Temptation Island Vip.

Al reality del viaggio nei sentimenti, la showgirl è andata insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso. Con il quale dopo vari tira e molla è andata a convivere in maniera permanente. Sono tante le trasmissioni a cui ha partecipato l’ex reginetta di bellezza. Tra le tante anche Mezzogiorno in famiglia. E’ approdata nei salotti televisivi di Barbara d’Urso come opinionista.

In aggiunta ha pure condotto il programma E la Chiamano Estate lo scorso anno. Insomma, Manila è inarrestabile. La conduttrce è sempre stata aperta a ricevere le proposte di partecipazione al celebre reality di Canale 5. In alcune sue recenti interviste ha mostrato però qualche timore al riguardo, poiché la partecipazione ad un reality del genere ti espone parecchio. Diventando così un’arma a doppio taglio.

Nonostante la convivenza con il suo compagno Lorenzo Amoruso, i due ancora non si sono sposati. Chissà se dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip non si muova qualcosa in tal senso per la coppia. E sono in tanti ora a scommettere che proprio la proposta di nozze possa essere fatta a Manila durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà.

Tra le altre concorrenti certe del reality anche l’ex cognata di Belen Rodriguez, Soleil Sorge. Quest’ultima, come ricordano in tanti, è stata la fidanzata di Jeremias Rodriguez.