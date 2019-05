Grande Fratello, Veronica Satti smentisce la bisessualità di Francesca De André: "È una montatura"

In questi giorni si è parlato spesso della bisessualità di Francesca De André, una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Maglioglio. La figlia d’arte, in passato, ha fatto parlare molto per la sua relazione con Chiara Giorgianni, ex concorrente del GF 12.

La De André si è data da fare anche all’interno della Casa del Grande Fratello. Francesca infatti, seppure fidanzata al di fuori del reality show con Giorgio Tambellini, non ha avuto problemi a baciarsi con Erica Piemonte. Tuttavia, in queste ore, Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, ha voluto smentire via social la sua bisessualità.

Le parole di Veronica Satti

Come riporta il sito “Gossip Blog“, la ragazza, stuzzicata dai suoi follower, avrebbe rivelato su Francesca De André: “Non è bisessuale! Questa è stata soltanto una trovata della agenzia in cui stava all’epoca. Non è bisessuale e non voglio toccare questo argomento. Più rispetto per chi lo è veramente, per chi ha sofferto, per chi ama”.

Gli attacchi da parte della figlia di Bobby Solo però non finiscono qui: “Essere amico di qualcuno non vuol dire essere sempre d’accordo con le sue scelte. Ma queste sono le basi. Voglio bene a Fra e mi dispiace per il percorso che sta facendo perché vedo che è molto attaccata e so che lei non è quello che sta facendo vedere, ma è dolce e ha solo bisogno di una guida sana al suo fianco”.

Ad oggi Francesca De André non sa ciò che ha detto Veronica Satti sui social, ma non va escluso che Barbara D’Urso informi la ragazza durante la prossima puntata del Grande Fratello. In molti, come possiamo leggere su “Twitter“, si aspettano anche un confronto tra le due nella Casa.