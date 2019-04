Grande Fratello, Valentina Vignali choc su Stefano Laudoni: "Sopporterei altri dieci tumori ma non il tradimento"

La fashion blogger Valentina Vignali ha avuto una lunga relazione con Stefano Laudoni, cestista della “Pallacanestro Bernareggio 99”. I due si sono lasciati nell’estate del 2018, durante la loro vacanza alle isole Seychelles insieme a Vittoria Deganello e Mattia Marciano, due vecchi volti di Uomini e Donne.

Valentina Vignali, nella giornata dell’8 aprile, è diventata ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. La ragazza, sin dalle prime ore, ha deciso di parlare con alcuni inquilini della sua vecchia relazione con Stefano Laudoni, rilasciando delle dichiarazioni anche molto pesanti.

Le parole di Valentina Vignali

Inizia svelando i motivi della rottura: “Noi avevamo avuto una serie di litigi in un periodo un po’ così, io sono andata via di casa per una settimana e sono stata da un’amica. Perché ho detto: o qua prendo la situazione usando il polso e faccio qualcosa o non lo so… C’è stata una presa di posizione forte per fargli capire qualcosa. Dopo 4 anni e mezzo parlavamo anche di matrimonio. Dopo una settimana lui che fa? Se ne va con una mia conoscente”.

Una vicenda che ha totalmente sconvolto la vita di Valentina Vignali, ma per far capire il suo pensiero fa un paragone fin troppo pesante: “Sopporterei altri dieci tumori, ma non un altro tradimento. Sono stata proprio male. Avevo perso 12 kg. Adesso sono serena, sono tranquilla, ma io ho passato una schifezza rara per colpa del mio ex. L’ultimo anno è stato un tira e molla. Me ne ha combinate di tutti i colori”.

Come ben sapranno i fan della cestista, Valentina Vignali ha scoperto di avere un tumore nel luglio 2013 a Riccione, alla tiroide. Da lì a poco arriva l’intervento con la conseguente ripresa, grazie soprattutto all’aiuto della famiglia e del suo ex Stefano, con diversi cicli di radioterapia allo iodio e non di chemioterapia.