Grande Fratello, Valentina Vignali choc su Alberico Lemme: "Sei la reincarnazione di qualcosa di maligno"

Nonostante sia iniziato da pochi giorni, nella Casa del Grande Fratello Nip ci sono già alcuni scontri molto duri. Ci sono dei rapporti tesi anche da Valentina Vignali e Alberico Lemme. La cestista ha iniziato ad attaccare il nutriziosta quando quest’ultimo fece delle affermazioni non proprie carine nei confronti dei figli.

Le sue parole in realtà non sono state prese da nessuno bene, e per protestare i ragazzi all’interno della Casa hanno uno sciopero del silenzio da dieci minuti. Il farmacista però continua a far adirare i concorrenti.

In questi giorni infatti, durante una chiacchierata con Ambra Lombardo, si è definita a lei come “professoressa del pise**o”. La ragazza ha pianto dallo sconfonto alle parole di Alberico Lemme, pretendendo le scuse immediate da parte sua.

A prendere le difesa di Ambra Lombardo ci pensa Valentina Vignali: “Che vuol dire professoressa del pis*llo? Voglio una spiegazione. Ora mi spieghi. Questa ragazza sta piangendo. Tu sei maligno. Sei la reincarnazione di qualcosa di maligno. Tu fai male alla gente. Tu che sei venuto a fare qua? A far incazzare la gente? Hai fatto piangere la mia amica. Mi stanno tremando le mani. Ringrazia che sei qua. Ci vediamo fuori, Lemme. Lo schifo che fai, non ti sputo in faccia solo perché siamo davanti a tutta Italia. Sei la me*da. Ma che ca**o ridi?! Che ca**o ridi?!”.

Alberico Lemme ora, dopo il richiamo ufficiale da parte degli autori del Grande Fratello Nip, potrebbe rischiare la squalifica definitiva dal reality show, anche se ricordiamo che il nutrizionista non è un concorrente a tutti gli effetti.