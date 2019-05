Grande Fratello, un richiamo per tutti i concorrenti: ecco il motivo

Secondo gli autori del Grande Fratello, gli inquilini nella Casa non avrebbero rispettato i “freeze” imposti dalla produzione. Per questo motivo hanno ricevuto un richiamo, prendendosela in particolar modo con i concorrenti Chicco Nalli e Michael Terlizzi, che hanno immediatamente ammesso le loro colpe promettendo di migliorare in futuro.

La produzione chiama nel confessionale Valentina Vignali e Gianmarco Onestini, che hanno avuto il compito di leggere agli altri l’ammonizione riservata dalla trasmissione. Gli autori rivelano che, almeno per il momento, non voglio inferire riducendo già un budget abbastanza basso. Tuttavia, dai prossimi giorni, se non verranno rispettate alcune regole, inizieranno a prendere dei provvedimenti seri.

Il comunicato del Grande Fratello

Come riporta il sito ufficiale della trasmissione, l’annuncio recita in questo modo: “In queste settimane Grande Fratello vi ha messo alla prova con il “Freeze” e non siete stati molto bravi nel rispettarlo, sia durante la vita quotidiana nella casa che durante la prima serata: Michael e Kikò sono solo gli ultimi due nomi di una lunga lista di persone che non hanno rispettato il Freeze. Le regole sono molto semplici: bisogna restare assolutamente immobili e non parlare”.

Successivamente dichiarano che non saranno più così clementi nei loro confronti: “D’ora in poi le conseguenze per chi non segue le regole saranno perentorie, e coinvolgeranno sia i singoli che l’intero gruppo. Già questa settimana grande fratello avrebbe dovuto penalizzarvi sul budget, ma è stato scelto di non andare a incidere su un budget già molto basso. Questo è l’ultimo avvertimento”.

Valentina Vignali, che ha letto il finale del comunicato, rimprovera che dovranno essere più attenti, mentre Michael Terlizzi e Kikò Nalli fanno “mea culpa” promettendo di migliorare. Staremo a vedere se i ragazzi riusciranno a restare immobili durante il freeze con l’obiettivo di evitare problemi in futuro.