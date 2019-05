Grande Fratello, tra Francesca De André ed Erica Piamonte esplode la litea

Si ritorna a parlare di Francesca De Andrè, senz’altro protagonista indiscussa di questa edizione del Grande fratello 19, che nel bene o nel male riesce sempre ad avere i riflettori puntati. In ben due dirette consecutive non si faceva altro che parlare del suo recente tradimento subito dal fidanzato Giorgio, e con ogni probabilità sarà argomento principe anche della prossima puntata.

Questa volta però la De Andrè inizia un’accesa lite con Erica Piamonte, in quanto quest’ultima ha espresso il suo giudizio circa il tradimento subito dalla De Andrè. Inoltre Francesca non solo si è rivolta alle telecamere, ma si è sfogata anche con i coinquilini.

Sia Erica che Francesca erano sedute a tavola ed Erica si è lasciata andare in varie congetture che hanno portato alla lite; Erica ha affermato che il bacio a stampo che Giorgio ha dato alla ragazza dimostrava una certa confidenza, come ad intendere che i due si frequentassero da un bel po, molto probabilmente anche durante la relazione con Francesca.

A quel punto la De Andrè non ha retto tali insinuazioni, si è alzata in lacrime ed ha affermato “Mi vuoi dire che quello aveva la storia con questa?”, poi è andata via. Tutto ciò sicuramente ha creato una sorta di disagio e tensione, soprattutto per Erica che non aveva intenzione di attaccare Francesca.

Per come si stanno disponendo i fatti, tutto fa pensare che della storia di tradimento della De Andrè se ne parlerà ancora per un bel pò, se si considera anche la reazione esagerata avuta dalla De Andrè una volta messa a conoscenza dell’avvenuto tradimento di Giorgio. Il team autoriale del programma della casa più vista d’Italia infatti non si lascerà di certo scappare questa nuova opportunità di aumentare ancor di più gli Audience.